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(Görüntülü Haber) Bakan Müezzinoğlu: 150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar

30 Aralık 2016 23:37

Edip TEKİN/BURSA, (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) düzenlediği ödül töreninde konuştu, “150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar. Bu millet kartal gibi yüksekte uçmayı sever. Kim bize kır tavuğu muamelesi yaparsa, bedelini ödeyecektir” dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, BTSO'nun Merinos Kültür Merkezi’nde düzenlediği ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Müezzinoğlu, “Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bu milletin başına gelmesine rağmen millet, hedeflerine doğru yürüyor. Bir taraftan sıkıntıları geride bırakmaya çalışıyor, bir taraftan da hedeflerine doğru yürüyor. Son bir yılda Türkiye'de yaşananları dünyanın herhangi bir ülkesi yaşamış olsaydı, ya da 15 yıl önce yaşanmış olsaydı, bugün hangi krizler, hangi olumsuzluklarla karşı karşıya gelirdik, açıkçası düşünmek bile bizim için zordur” diye konuştu.'KIR TAVUĞU MUAMELESİ YAPAN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR'Amerikalı kızılderilinin kır tavukları hikayesini anlatan Bakan Müezzinoğlu, “Kızılderili ormanda gezerken, tavuk kuluçkaya yatmış. Oradan 200-300 metre ileride kartal yumurtası görüyor. 2 tane kartal yumurtasını tavuğun yumurtası arasına koyuyor. Her gün gözlemliyor. Çatlayan her yumurtadan civciv çıkıyor. 20-30 tane civcivin arasında 2 tane simsiyah kartal yavrusu çıkıyor. Ama kır tavuğu, kendi civcivi gibi onları da büyütmeye çalışıyor. Günler geçtikçe civcivler piliç olma dönemine geliyor, ancak aralarında farklı yavrular var. Ama yine anne onları kır tavuğu kültürü ile yetiştirmeye çalışıyor. Gün geliyor, havada bir kartal süzülüyor. O yavrular kartala dikkat çekiyorlar. Ertesi gün yeniden görüyorlar. Onlar da onun gibi yapmaya çalışıyor. 1 hafta 10 gün sonra 2 tane kartal yavrusu kanatlarını açarak gökyüzüne doğru açılıyor. 150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar. Bu millet kartal gibi yüksekte uçmayı sever. Kim kır tavuğu muamelesi yaparsa yapsın, bedelini ödeyecektir. Bu millet o kartal gibi kanatlarını açıp hedeflere yürüyecektir. O hedeflere koşan milletin mensupları olarak kanadımızı, ayağımızı kırmaya çalışanlar var, 15 Temmuz’da boğazımızı, başımızı kopartmaya çalışan hain FETÖ var. Buna rağmen millet ne kanadını kırdırır, ne tüyünü yoldurur, nede başını kopartır. Şehitlerimiz bunun örneğidir” dedi. Konuşmaların ardından en başarılı kobiler, iş barışına katkı sağlayanlar, dönüşüm ve fark oluşturanlar, inovasyon, ihracat, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve sektör liderleri grubunda şahıs ve firmalara toplam 71 ödül dağıtıldı. Ayrıca programa sponsor olan 2 firmaya da plaket verildi.

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