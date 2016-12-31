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BYLOCK'ÇU 64 RÜTBELİ ASKER TUTUKLANDI...

31 Aralık 2016 00:02

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 64 rütbeli asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan toplam 67 rütbeli asker bugün tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli askerlerden 35'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 17'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ve 15'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çeşitli rütbelerde görevli olduğu belirtildi. Mahkemece sorguları yapılan şüpheli askerlerden 64'ü tutuklanırken; 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

60 ASKER TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, dün de toplam 61 rütbeli asker tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, bunlardan 60'ı tutuklanırken; 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 58 ilde eşzamanlı başlatılan operasyonda, aralarında Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, adliyeye sevk ediliyor.

 

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