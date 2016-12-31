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Yemen'den 160 hasta, Kütahya'ya getirildi

31 Aralık 2016 01:10

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya), (DHA)- TÜRKİYE ile Yemen arasında yapılan anlaşma gereği Yemen'den 160 hasta ile 54 refakatçi, uçakla Kütahya'nın Altıntaş İlçesindeki Zafer

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya), (DHA)- TÜRKİYE ile Yemen arasında yapılan anlaşma gereği Yemen'den 160 hasta ile 54 refakatçi, uçakla Kütahya'nın Altıntaş İlçesindeki Zafer Havaalanı'na geldi. Hastalar, ambulans ve midibüslerle Afyonkarahisar'a götürüldü.
Yemen'den özel uçakla akşam saatlerinde Kütahya Zafer havaalanı'na getirilen hastalar, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, Yemen'nin Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi ile sağlık görevlileri tarafından karşılandı. Sağlık görevlerinden bazıları Yemen'den gelen hastalara üşümemeleri için üzerlerindeki kıyafetlerini verdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hastalar ile beraberindeki refakatçiler havaalanından ambulanslara ve midibüslere bindirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, Yemenli hastaların tedavilerinin Afyonkarahisar'da yapılacağını söyledi. Güner, "Türkiye olarak insani yardım kapsamlarında dünyada milli gelirine göre en fazla, en cömert olan bir milletiz. İnsani yardım kapsamında hem çevremizdeki, hem dünyanın değişik yerlerinde yardıma ihtiyacı olan insanlara kucak açmış olan bir ülkeyiz. Gelen hastalara ve yardım talebi olan insanlara biz kapılarımızı kapatamazdık. Nasıl Suriye'den gelen kardeşlerimize kapatmadığımız gibi, diğer insanlara kapatmadığımız gibi bu arkadaşlarımızı, bu kardeşlerimizi burada en iyi şekilde ağırlayarak, tedavilerini yaparak önümüzdeki günlerde de tedavi olmuş bir şekilde, iyileşmiş şifa bulmuş şekilde memleketlerine kendi ülkelerine göndermeyi ümit ediyoruz" dedi.
Yemen Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi ise, "Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Başbakanına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hizmet ve insani yardımı Yemen halkı tarafından görülüp takdir edilmektedir" diye konuştu.

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