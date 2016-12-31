Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    31 Aralık 2016 05:11
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Metruk binanın duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı

31 Aralık 2016 04:40

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binanın duvarının bir bölümü park halindeki 2 otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi, Küçükbayram sokakta bulunan 3 katlı metruk bir binanın duvarının bir bölümü gece saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki iki aracın üzerin yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışlarına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde çökme sonucunda ölen yada yaralının olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

METRUK BİNANIN DUVARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE YIKILDI
Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü
SULTANBEYLİ'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
PKK ve DHKP-C operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı
PKK VE DHKP-C OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Öldürülen Brezilya Büyükelçisi'nin katili polis çıktı
DHA DIŞ HABER - Öldürülen Brezilya Büyükelçisi'nin katili polis çıktı
DHA YURT BÜLTENİ - 17
FETÖ şüphelisi akademisyenler adliyeye sevk edildi (2)
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon veda etti
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1415:3117:5419:20
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=