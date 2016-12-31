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DHA İSTANBUL - KAR YAĞIŞI ALTINDA BALIK TUTMA KEYFİ

31 Aralık 2016 05:16

Hakan KAYA-Ali KEREM BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Hakan KAYA-Ali KEREM BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı gece de etkili oldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı balıkçılar Unkapanı Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti.

İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bazı balıkçılar ise olumsuz hava koşullarına rağmen Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu.

Uzun yıllardan beri balıkçılık yaptığını belirten Mustafa Kaya, "Bu keyif bizim için biraz. Birazda hastalık… O da bizim hastalığımız. Akşam saat 11'den beri buradayız. Sabaha kadar burada olacağız. Sabah balığını bekliyoruz" dedi.

Soğuk havada dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise teneke içinde ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından görüntü

-Kar yağışı altında balık tutanlar

-Balıkçı Mustafa Kaya ile röp.

-Soğuk havadan korunmak için ateş yakan vatandaş

-Genel ve detaylar

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