KAR YAĞIŞI ALTINDA BALIK TUTMA KEYFİ (ek)

BAĞCILAR'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

BAĞCILAR'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da dün akşam yoğunlaşan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Bağcılar bölgesinde kar yağışının rüzgârla beraber şiddetlendiği görüldü.

Bağcılar'da gece saat 03.00 sıralarında artan kar yağışı park halindeki araçların üzerinde kar birikintileri oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar temizleme ve tuzlama araçları da çalışmalarına gece boyunca devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediyeye ait araçların kar temizleme ve tuzlama çalışmaları

-Kar yağışı ve trafikte seyir halindeki araçlar

-Rüzgârla beraber yoğunlaşan kar

-Park halindeki araçlar

-Genel ve detaylar