Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    31 Aralık 2016 08:13
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

KAR YAĞIŞI ALTINDA BALIK TUTMA KEYFİ (ek)

31 Aralık 2016 06:53

BAĞCILAR'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

BAĞCILAR'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da dün akşam yoğunlaşan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Bağcılar bölgesinde kar yağışının rüzgârla beraber şiddetlendiği görüldü.

Bağcılar'da gece saat 03.00 sıralarında artan kar yağışı park halindeki araçların üzerinde kar birikintileri oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar temizleme ve tuzlama araçları da çalışmalarına gece boyunca devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Belediyeye ait araçların kar temizleme ve tuzlama çalışmaları

-Kar yağışı ve trafikte seyir halindeki araçlar

-Rüzgârla beraber yoğunlaşan kar

-Park halindeki araçlar

-Genel ve detaylar

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

10 saatlik çalışma ile hastalanan imam ve bebeğe ulaşıldı
İDO ve BUDO'da seferler iptal
İDO VE BUDO'DA SEFERLER İPTAL
Kar yağışı altında balık tutma keyfi (ek)
Kar yağışı altında balık tutma keyfi
DHA İSTANBUL - KAR YAĞIŞI ALTINDA BALIK TUTMA KEYFİ
Metruk binanın duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı
METRUK BİNANIN DUVARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE YIKILDI
Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü
SULTANBEYLİ'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1415:3117:5419:20
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=