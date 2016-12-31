Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    31 Aralık 2016 09:45
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

FETÖ'den aranan polis, 'Huzur operasyonunda' yakalandı

31 Aralık 2016 09:19

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)  FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınarak aranan polisik

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)  FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınarak aranan polisik memuru M.A., Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur operasyonunda bir kafede yakalandı.
Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 1200 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. 3 bin 428 kişinin sorgulanıp suç kaydı olan 326 kişinin incelendiği operasyonda 856 yabancı uyruklu şahıs da kontrol edildi. Park, kafe, kahvehane ve gazino gibi umuma açık 146 iş yerinde kontrol edildiği huzur operasyonunda bir kafede yapılan kimlik kontrolünde M.A. isimli şüphelinin İstanbul'da görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı ve arandığı belirlenince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
M.A.'nın dışında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan S.G. ile değişik suçlardan aranan 16 kişi de polisler tarafından yakalandı.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Londra'da 2016’ya fotoğraflarla veda
Steinmeier: Suriye’deki ateşkes cesaret verici
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
Yılbaşı hediyesi, 1.5 metrelik kehribar tesbih
(Görüntülü Haber) Kar yağışı altında balık tutma keyfi (ek)
(Görüntülü Haber)Kar yağışı altında balık tutma keyfi
(Görüntülü Haber) Metruk binanın duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı
(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü
(Görüntülü Haber) 10 saatlik çalışma ile hastalanan imam ve bebeğe ulaşıldı
(Görüntülü Haber) BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon veda etti
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1415:3117:5419:20
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=