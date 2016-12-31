(Görüntülü Haber)Kar yağışı altında balık tutma keyfi

Hakan KAYA-Ali KEREM BENGİ/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL'da akşam saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı gece de etkili oldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı balıkçılar Unkapanı Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti.İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bazı balıkçılar ise olumsuz hava koşullarına rağmen Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu.Uzun yıllardan beri balıkçılık yaptığını belirten Mustafa Kaya, "Bu keyif bizim için biraz. Birazda hastalık… O da bizim hastalığımız. Akşam saat 11'den beri buradayız. Sabaha kadar burada olacağız. Sabah balığını bekliyoruz" dedi.Soğuk havada dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise teneke içinde ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.