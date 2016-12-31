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Yılbaşı hediyesi, 1.5 metrelik kehribar tesbih

31 Aralık 2016 09:27

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 8 yıllık tesbih ustası Mehmet Akif Tayyar'ın, yılbaşı hediyeliği olarak tasarladığı 1.5 metre uzunluğunda, 2 kilo ağırlığındaki

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 8 yıllık tesbih ustası Mehmet Akif Tayyar'ın, yılbaşı hediyeliği olarak tasarladığı 1.5 metre uzunluğunda, 2 kilo ağırlığındaki Kayseri’nin en büyük toz kehribar tespihi, ilgi çekti.
Kayseri’nin en büyük tesbihini yapan Mehmet Akif Tayyar, sergilediği tesbihle yılbaşı hediyesi alacak olanların dikkatini çekti. Tayyar, ''Yılbaşı nedeniyle tasarladığım ve vitrinde sergilediğim tesbih, Kayseri’deki en uzun tespih olma özelliğine sahiptir. Firmamıza görsel amaçla yaptığımız 99’luk tesbih, kısa sürede ilgi odağı oldu. Toz kehribar olarak yaptığım tesbih, 1.5 metre boyunca olup ortalama 2 kilo ağırladığında. El işçiliği ile toz kehribardan yaptığımız tesbihte gümüş ve kazaz işçiliği mevcuttur. Yılbaşı nedeniyle sergilediğimiz ve büyük ilgi gören tesbihimizin toz kehribar olanı için 400 TL, orijinal kehribar için 4 bin TL fiyat koyduk. Görsel amaçlı alınan ve evin, işyerinin duvarına asılarak sergilenen tesbih, genelde meraklıların ya da koleksiyonerlerin tercih ettiği ürün olma özelliğine sahiptir" dedi.

FOTOĞRAFLI

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