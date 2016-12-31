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DHA YURT - Beyaz örtüde yamaç paraşütü keyfi

31 Aralık 2016 11:00

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi 14 kişilik ekip, 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos dağı ve Ayvasıl tepesinden yamaç paraşütüyle

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi 14 kişilik ekip, 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos dağı ve Ayvasıl tepesinden yamaç paraşütüyle atlayış yaparak beyaz örtü ve deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Tekirdağ'da yılın son günü yüksek tepelerdeki kar yağışının keyfini yamaç paraşütçüleri çıkardı. Şarköy Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü eğitmeni Kadir Aksoy, 14 kişilik ekibiyle birlikte 600 metre yüksekliğindeki karla kaplı Ayvasıl tepesine çıktı. Özellikle yaz aylarının gözdesi olan yamaç paraşütü sporcuları, atlayış yaparak kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplanan doğanın ve mavi deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Karla kaplı tepelerden atlamanın kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden eğitmen Kadir Aksoy, "Ganos dağı mevkideki Ayvasıl tepesine ekipmanlarla zorlu bir tırmanış yaptık. Daha sonra güvenlik tedbirlerimizi alarak 600 metreden kendimizi beyaz örtüye ve mavi deniz manzarasına bıraktık. Yılın son gününde bu keyfi burada yaşamak harikaydı. Böyle bir atmosfer ve böyle bir güzellik ancak buraya gelerek yaşanabilir. Yukardan bakıldığında harika bir manzara var" dedi. dedi. Daha sonra sırayla 600 metrelik yükseklikten atlayış yapan 14 yamaç paraşütü sporcusu, deniz üzerinden süzülerek sahildeki varış noktasına iniş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sporcuların araçla dağa tırmanışı

-Ayvasıl tepesine doğru ekipmanlarla yürüyüşleri

-Karla kaplı tepeden atlayışları

-Denize doğru süzülmeleri

-Havadan yapılan çekimler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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