Rusya, Suriye'de ateşkes tasarısını BM Güvenlik Konseyi’ne sundu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Aralık (DHA) - Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Türkiye ile Rusya’nın garantörlüğü altında, Suriye’de

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Aralık (DHA) - Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Türkiye ile Rusya’nın garantörlüğü altında, Suriye’de sağlanan ateşkesin desteklenmesini öngören karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi’ne sunduklarını söyledi. Rusya, bu proje üzerine oylamanın Cumartesi günü yapılacağını umuyor.

Churkin, Moskova’nın “ciddi görüşmelere gerçekten katılmak isteyenleri” selamladığını da dile getirdi.



Suriye ordusu ve silahlı gruplar, 30 Aralık tarihinden beri ateşkes rejiminin uygulanmasını kabul etti. El Nusra Cephesi ve IŞİD anlaşmanın dışında bırakıldı.

Churkin, ABD’nin, bilgisayar korsanlığı yoluyla 8 Kasım 2016’da yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle Rusya’ya karşı aldığı yaptırımlar kapsamında Maryland ve New York’ta iki Rus merkezini kapatmasını da eleştirdi. Churkin, ‘Bu yerler çocuklarımızın tatilde gittikleri yerler ve ABD’nin çocuklarımızın peşine düşmesi bir skandal’ diye konuştu.