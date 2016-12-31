FT: Rus rublesi sene sonunda diğer döviz birimlerinin önüne geçti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Aralık (DHA) - Financial Times (FT), Rus rublesinin sene sonunda diğer döviz birimlerinin önüne geçtiğini bildirdi.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Aralık (DHA) - Financial Times (FT), Rus rublesinin sene sonunda diğer döviz birimlerinin önüne geçtiğini bildirdi.

FT yazarı Elaine Moore yaptığı açıklamada, “Rusya kendi döviz biriminin diğer büyük ekonomilerden daha farklı olduğunu gözlemleyerek uluslararası arenada kendi pozisyonunu düzeltme yılını tamamlamayı planlıyor” dedi.

Moore, rublenin Eylül ayının başından itibaren dolar karşısında değer kazandığını, bunun aksine rublenin döviz piyasasındaki “rakiplerinin” bunu başaramadığını belirtti. Moore, bu durumun petrol fiyatındaki artış ve Donald Trump’ın ABD’nin başkanlık seçimlerini kazanmasıyla Rusya ile Batı’nın ilişkilerinin düzelmesi beklentisinden kaynaklandığını kaydetti.

Aynı zamanda Rabobank şirketinden Petr Matis, rublenin aşırı artışının Rus ihracatçılarının 2014 yılından itibaren durdurduğu rekabet gücünü tekrar kullanmalarını sağlayacağını belirtti.