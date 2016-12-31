Rusya Merkez Bankası sermaye çıkışı değerini düzeltti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Aralık (DHA) - Rusya Merkez Bankası, Ocak-Eylül aylarında sermaye çıkışı değerininin 9 milyar dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Aralık (DHA) - Rusya Merkez Bankası, Ocak-Eylül aylarında sermaye çıkışı değerininin 9 milyar dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan sermaye çıkışı 5.3 kat azaldı. Daha önce Merkez Bankası sermaye çıkışının geçen seneki 48.1 milyar doların aksine 9.6 milyar dolar olmasını bekliyordu.

Yapılan açıklamada, “Özel sektörden sermaye çıkışı 5 kat azalarak 9 milyar dolara düştü” ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası 2016 yılında sermaye çıkışının ana sebebinin 2015 yılında olduğu gibi Rus şirketleri ve bankalarının zorunlu dış borç ödemeleri olduğunu belirtti.