DHA YURT BÜLTENİ-3

Derik'te ev yangınında 2 ölü, 2 yaralı

Derik'te ev yangınında 2 ölü, 2 yaralı



MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Başaran Mahallesi'nde bugün sabaha karşı bir evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ileri derecede yanma sonucu yaralandı.

Derik İlçesi'ne bağlı olmasına rağmen Kızıltepe İlçesi'ne daha yakın olan Başaran Köyü'ndeki bir evde saat 04.00'te henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Herkesin uykuda olduğu saatte çıkan yangında alevler kısa sürede bütün evi sardı. Komşuların yangını farketmesinin ardından haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri Başaran Köyü'ne sevkedildi. Ancak ev kullanılamaz hale gelirken, durumları ağır olan Zergan, Abdurrahman, Zilan ve Mehmet Ali Sakin'i kendi araçlarıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi ile İpekyolu Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Zilan ve Mehmet Ali Sakin hayatını kaybetti, ileri derecede yanma sonucu

yaralanan Abdurrahman ve Zergan Sakin'in tedavisine devam ediliyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amaçıyla başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Haber: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

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Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti

RUS Donanması'na ait 158 borda numaraları Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne açıldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi, saat 10.30'da boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra 10.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü'nde bulunan 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı



TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte D-100 Karayolu beyaza büründü. Zeminde biriken kar ile birlikte ulaşım yavaşladı. Sis nedeniyle de görüş mesafesinin de düştüğü yolda sürücüler yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ulaşımı zorlaştırsa da Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu aksama olmadı. Karayolları ekipleri TEM yolunda da kar temizleme çalışması yaptı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Sabahtan itibaren yağan yoğun kar ile birlikte şehir merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri şehir içi yollarda ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bolu dağı ve tünelden görüntüler

-Kar küreme araçlarının çalışmaları

-Kar yağışından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Çelikhan'daki Çat Barajı dondu

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde bulunan Çat Barajı, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dondu.

İlçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle sıcaklık eksi 6 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ilçede bulunan Çat Barajı'nın yüzüyeyinin donmasına neden oldu. Baraj yüzeyinde 15 santime kadar ulaşan buz kalınlığı nedeniyle balıkçılık yapanlar avlanamadı. Buz tutan baraja inemedikleri için balık avlayamadıklarını belirten Mehmet Taşdemir, şunları söyledi: "Çat Barajı'nın donması nedeniyle yaklaşık 15 gündür balık avına çıkamıyoruz ve tahsislere gitmekte zorlanıyoruz. Barajın kıyısına inen yollar kar nedeniyle kapalı olduğu için araçlarla göl kenarına inemiyoruz. Kış aylarının tercih edilen balık cinsi olan sazan ve alabalık, balıkçıların tesislere ve ava gidemesi nedeniyle balıkçı tezgahlarında boş bir görünümünden başka bir şey bulmanız mümkün değil. Ama bu aralarda Malatya’dan getirilen deniz balığı ile geçimimizi sağlıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çat Barajı

- Barajın donan yüzeyi

- Balıkçılar

- Mehmet Taşdemir'in konuşması

- Kar yağışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 32 santim

ULUDAĞ'da kar kalınlığı 2 metre 32 santime ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, jandarma zincir takmayan araçların geçişine izin vermiyor. Bursa ve ilçelerinde kapanan 152 mahallenin yolu büyükşehir belediyesi ekiplerince açıldı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Bursa'da yaşamı olumsuz etkilerken, kayak merkezi Uludağ'da tatilcileri ve otel işletmecilerini sevindirdi. Uludağ'da dün 2 metre 20 santim olan kar kalınlığı bu sabah 2 mere 32 santim olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, jandarma zincir takmayan aralçarın geçişine kesinlikle müsade etmiyor. Buzlanma nedeniyle kayan veya kara saplanan araçlar ise çekiciler ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılıyor. Uludağ-Bursa karayolunun kapanmaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışıyor. Uludağ'daki kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi dün gece kapanan 152 mahallenin yolunu sabaha kadar süren çalışmalarla açtı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,(DHA)-

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri’de

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından yapılan Kayseri Bilim Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Özlü’yü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Vali Süleyman Kamçı karşıladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli açılışlar ve ziyaretler kapsamında Kayseri’ye geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Süleyman Kamçı tarafından karşılanan Bakan Özlü, ziyarette yaptığı açıklamada, "Ben daha önce Kayseri'ye çok kez geldim. Bugün de Bakanımızın, Belediye Başkanımızın daveti üzerine Kayseri'deyim. Bugün burada hem Bilim Merkezi'nin tanıtılması hem de sanayicilerle birlikte toplantı yaparak onların sorunlarının dinlenmesi amacıyla burada bulunuyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada, "Bugün Kayseri'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü ağırlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi yapımı tamamlanan Bilim Merkezimizin resmi açılışını cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmıştık. Haliyle Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan toplu açılışlarla bir satır adı geçen bu kompleksin bu şekilde bırakılması doğru olmaz. Bunun şehre tanıtılması lazım. Haliyle bakanımızın bu işlere olan merakını biliyoruz. Onun eliyle de bir kez daha açmak ve şehre kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bilim Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü konuşması

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuşması

-Genel detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

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Bursa'da 3500 polisle asayiş uygulaması: 65 gözaltı

BURSA polisi kent genelinde 3 bin 500 polis ile birlikte uygulama yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 65 kişi gözaltına alınırken; 3 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ile 43 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeni yıl öncesi Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplam 3 bin 500 polis şehirde genel arama yaptı. İlçelerde de gerçekleşen kontrollerde açık olan eğlence yerleri ile seyir halindeki araçlar ve şüpheli kişiler arandı. Toplam 5 bin 851 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 65 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 adet bıçak ile 54 mermi ele geçirildi. Polis üzerlerin de 42 gram uyuşturucu çıkan 3 kişiyide gözaltına aldı. Durdurulan 622 araçtan evrakları eksik olan 21'ine ise 10 bin 427 lira para cezası kesildi.

Bu arada polisler eğlence yerlerinde yaptıkları aramalarda bandrolsüz 125 şişe içki ve 20 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Görüntü Dökümü:

-Trafik uygulamasında üst araması ve araba araması

-İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uygulamaya katılması

-Vatandaşlarla sohbeti

-Gece kulüplerine yönelik uygulama

-Ele geçirilen malzemeler

-Detaytlar

Haber: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,(DHA)-

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Bodrum'daki kazalar MOBESE'de

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl yaşanan bazı trafik kazaları, emniyetin MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameraları, bu yıl içinde meydana gelen bazı kameraları görüntüledi. Bodrum'un Gümbet, Elele, Lise, Emniyet Müdürlüğü kavşakları ile Emin Anter Bulvarı, Cevat Şakir Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen otomobil ve motosiklet gibi çeşitli araçların karıştığı kazalar, sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi.

Kazalardan birinde, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün kırmız ışıkta geçerek çarptığı motosiklet üzerindeki biri kadın diğeri erkek iki kişinin, kaskları sayesinde ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu görüldü. Bir diğer kazada ise otomobil sürücüsünün dikkatsizce manevra yapması sonucu, baba ve oğlun bulunduğu motosiklete çarparak yerde sürüklenmesi yer aldı. Baba ve oğlun kazayı, şans eseri ufak sıyrıklarla atlattığı görüldü. Kazaların büyük bölümünün kavşaklarda, hız yüzünden yaşanması dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Emniyetin MOBESE görüntüsü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER- BODRUM (Muğla), DHA)

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Ortaca'da alkollü içki denetimi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde jandarma ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içkilere yönelik olarak işyerlerine yaptığı denetimleri yılbaşı öncesinde sıklaştırdı.

Ortaca'nın turistik mahallesi Dalyan ve Sarıgerme'de jandarma ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki ve ruhsat denetimi yaptı. Bar, restoran ve otellerin içki ile ilgili bölümlerine gelen ekipler, işyerlerinden aldıkları numuneleri barkod izleme cihazıyla kontrol etti. Narkotik köpeği 'Alçı' ise uyuşturucu maddeye yönelik olarak işyerlerini aradı. Ekipler ayrıca, işyerlerinin alkollü içki satışına olanak sağlayan ruhsatların da bandrol kontrollerini yaptı. Ayrıca işletmelere satış için gelen toptancıların da satış belgeleri incelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denetimlerden gör

- Narkotik köpeği Alçı'dan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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Otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş yaralandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, otomobilin çarptığı bisikletteki 10 yaşındaki Hidayet Duman ile arkasındaki kardeşi 9 yaşındaki Aleyna Esra Duman yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Ortaca- Dalyan yolu Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaca'dan Dalyan yönüne gelen Metin Altın'ın yönetimindeki 48 RL522 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan bisiklete çarptı. Bisikleti kullanan Hidayet Duman ile arkasındaki kardeşi Aleyna Esra Duman, kazada yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kardeşi ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Altın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayı öğrenen çocukların anne ve babası, yakınlarıyla hastaneye koştu. İki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Hastaneden çocuklardan görüntü

- Yakınlarından görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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Ortaca'da dershane müdürü FETÖ'den tutuklandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir dershanenin müdürü olan ve hakkında yakalama kararı bulunan M.A., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

Ortaca'da FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir dershanenin müdürü olan M.A. hakkında Ortaca Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. M.A., polis ekiplerince geçen hafta Manisa'da yakalandı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'n getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

Haber : Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)-

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