Çelikhan'daki Çat Barajı dondu

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde bulunan Çat Barajı, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dondu.

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde bulunan Çat Barajı, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dondu.

İlçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle sıcaklık eksi 6 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ilçede bulunan Çat Barajı'nın yüzüyeyinin donmasına neden oldu. Baraj yüzeyinde 15 santime kadar ulaşan buz kalınlığı nedeniyle balıkçılık yapanlar avlanamadı. Buz tutan baraja inemedikleri için balık avlayamadıklarını belirten Mehmet Taşdemir, şunları söyledi:

"Çat Barajı'nın donması nedeniyle yaklaşık 15 gündür balık avına çıkamıyoruz ve tahsislere gitmekte zorlanıyoruz. Barajın kıyısına inen yollar kar nedeniyle kapalı olduğu için araçlarla göl kenarına inemiyoruz. Kış aylarının tercih edilen balık cinsi olan sazan ve alabalık, balıkçıların tesislere ve ava gidemesi nedeniyle balıkçı tezgahlarında boş bir görünümünden başka bir şey bulmanız mümkün değil. Ama bu aralarda Malatya’dan getirilen deniz balığı ile geçimimizi sağlıyoruz."



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