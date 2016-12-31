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Denizlispor, Asil Kaan ve Cihan'la sözleşme yeniledi

31 Aralık 2016 12:37

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak Denizlispor, Asil Kaan ve Cihan'la sözleşme yeniledi.

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak Denizlispor, Asil Kaan ve Cihan'la sözleşme yeniledi.
Sezon başında sakatlığı nedeniyle 26 kişilik kadronun dışında bırakılan, İsmail Haktan'ın sözleşmesinin feshedilmesiyle tekrar kadroya alınan Cihan ile 1.5 yıllık, Asil Kaan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Ziya ve Sankoh'la da sözleşmeyi uzatmak için görüşmeler yaptıklarını belirtti. Yönetim ve teknik heyetin sezon başında büyük ümitlerle alınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Moritz'le görüşerek performansını artırmasını isteyecekleri öğrenildi.
Yönetim kurulu dün akşam Asbaşkan Ahmet Selvi'nin düzenlediği akşam yemeğinde Denizli Büyükşehir Belediyespor'la birleşme çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıklarını değerlendirildi. Bu arada Denizlispor'un forma sponsoru çalışmaları da sonuçlandı.
Yeşil siyahlılar, ligin ikinci yarısında kentin markalarından Lezita'nın forma reklamıyla sahaya çıkacak. Denizlispor, pazartesi gününden itibaren 3 gün tesislerinde çalıştıktan sonra Antalya'nın Side ilçesinde devre arası kampına girecek.

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