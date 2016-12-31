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(Görüntülü Haber) Bodrum'da yeni yıl önlemleri

31 Aralık 2016 13:41

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da yeni yıl nedeniyle jandarma karadan, polis, havadan ve sahil güvenlik ekipleri ise denizde önlemlerini arttırdı.

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da yeni yıl nedeniyle jandarma karadan, polis, havadan ve sahil güvenlik ekipleri ise denizde önlemlerini arttırdı.Hafta sonu tatiline denk gelen yılbaşı için turizmin gözde kentlerinden Bodrum'a İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelenler, cuma günü akşamından itibaren yoğun güvenlik önlemiyle karşılaştı. Güvercinlik Mahallesi'nde jandarma, Torba Mahallesi'nde ise hem jandarma hem de polis önlemlerini arttırdı. Jandarma narkotik köpeği 'Engel', yapılan denetimlerde otomobillerde uyuşturucu ararken; güvenlik güçleri ise kente gelen şehirlerarası minibüs ve otobüslerde kimlik kontrollerini sıklaştırdı. Bazı noktalarda çevik kuvvet ekiplerinin de görev yaptığı görüldü. Kontrollerde, aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Son 1 haftada süren fırtınalı havanın sone ermesiyle birlikte göçmen geçişlerinin olabileceğini düşünen sahil güvenlik ekipleri de denizden 5 bot ve havadan 1 helikopterle devriye görevi yürütmeye başladı. Bu sabah Turgutreis'ten Yunan adalarına doğru denize açılan tekneler, sahil güvenlik ekiplerince didik didik arandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Önceliğimiz ilçemizde yaşayan ve yılbaşı tatilini geçirmeye gelen yerli ve yabancı konuklarımıza rahat ve huzurlu bir ortamda mutlu olmalarını sağlamak. Bu nedenle güvenlik güçlerimiz 24 saat alarmda görev yaparken vatandaşlarımızdan da en ufak şüpheli gördükleri bir durumu en yakın güvenlik birimlerine anında bildirmelerini istiyoruz. Asayiş için her türlü tedbirimizi Sayın valimizin talimatı doğrultusunda aldık ve uyguluyoruz" dedi.

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