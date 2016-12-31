(Görüntülü Haber) Siverek'te elektrik trafosu yandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, aşırı ısınmadan alev aldığı sanılan trafo yandı.
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, aşırı ısınmadan alev aldığı sanılan trafo yandı. Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik veren trafo, aşırı ısınmadan kaynaklı alev aldı. İhbarla gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alıp vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle trafo kullanılamaz hale gelirken mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.