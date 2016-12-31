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Uyuşturucu, tabanca , av tüfeği, muşta ve bıçakla yakalandılar

31 Aralık 2016 14:01

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da iki kişi, polisin yaptığı takipte uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi, tüfek, muşta ve bıçakla yakalandı.

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da iki kişi, polisin yaptığı takipte uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi, tüfek, muşta ve bıçakla yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube ekipleri Atakum İlçesi Yeni Mahalle'de oturan ve emlakçı, 39 yaşındaki Murat H.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan takip ardından sivil ekipler Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama izniyle dün Murat H.'nin ev, işyeri ve otomobilinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 kilo 400 gram bonzai, 4 Ecstacy hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 4 sustalı ve 'Kelebek' olarak bilinen bıçak, 3 muşta ve 85 tabanca mermisi ele geçirildi. Polis, Murat H. ile arama sırasında işyerinde bulunan Oğuzhan D.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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