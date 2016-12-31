Stockholm Havalimanı otelleri evcil köpeklerin istilasına uğradı

Ersin Arslan / Stockholm, 31 Aralık (DHA) – İsveç’in başkenti Stockholm Arlanda Havalimanı civarındaki yüzlerce otel odası yeni yıl gecesinde evcil köpek sahiplerinin adeta istilasına

Ersin Arslan / Stockholm, 31 Aralık (DHA) – İsveç’in başkenti Stockholm Arlanda Havalimanı civarındaki yüzlerce otel odası yeni yıl gecesinde evcil köpek sahiplerinin adeta istilasına uğradı.Havai fişek gösterilerinin yasak olduğu Arlanda Havalimanı civarı otelleri yılbaşı gecesi havai fişek gösterileri nedeniyle terörize olan evcil köpekler ve sahiplerinin kurtuluşu oldu.Bu yılın Şubat ayında ilk defa Arlanda otellerinin köpek sahiplerinin rezervasyonuna açıldığının duyulması ile birlikte otel rezervasyon sistemi çökmüştü. Arlanda civarındaki bir çok otel yeni yıl akşamı için kapılarını köpek sahiplerine açarken talebin çok fazla olduğu belirtildi. Kendisi de eski bir evcil köpek sahibi olan Arlanda Clarion Hotel’i müdürü Pernilla Johansson yeni yıl akşamı için 370 köpek, iki kedi ve bir tavşan sahibinin rezervasyon yaptırdığını, rezervasyon yaptıran bir papağan sahibinin ise engeli çıktığı için rezervasyonunu iptal ettirdiğini belirterek ‘‘Köpek sahibi olan bir çok arkadaşım var. Yeni yıl raketleri patlamaya başladığı zaman köpeklerin gözlerinde yaşadıkları korkuyu ve paniği çok gördüm. Sadece onların değil sahiplerinin gözlerinde de’’ diye konuştu.Pernilla Johansson otellerinde konaklayan köpeklerin yemek salonları hariç tüm alanlarda serbestçe dolaşabileceğini belirterek köpeklerini odada yalnız bırakmak istemeyen sahipler nedeniyle bu akşam oda servislerinde patlama yaşanacağını tahmin ettiklerini söyledi.