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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri’de (2)

31 Aralık 2016 15:18

BAKAN ÖZLÜ: BİLİMDE VAGON DEĞİL, LOKOMOTİF OLMALIYIZ

BAKAN ÖZLÜ: BİLİMDE VAGON DEĞİL, LOKOMOTİF OLMALIYIZ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve TÜBİTAK'ın katkıda bulunduğu Bilim Merkezi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim ve teknolojiyi Türkiye'nin ön önemli meselesi olarak gördüklerini belirterek, ''Çünkü diğer tüm sorunların çözümü, bilim ve teknoloji ile olabilir. Bir ülkenin gücü, bilim ve teknolojide yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya çapında bilim insanlarına, dünya çapında mucitlere sahip olmayan bir ülke, dünyada lider bir ülke olamaz. Dünya bilim yapsın, teknoloji geliştirsin, biz de kullanalım anlayışıyla hiçbir yere varamayız. Bilimde ve teknolojide, takip eden değil, takip edilen olmalıyız. Vagon değil, lokomotif olmalıyız. Tüketen değil, üreten olmalıyız. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, bu açıdan çok büyük bir fırsat sunuyor. Bu genç nüfusu, nasıl eğittiğimiz ve hayata nasıl hazırladığımız, ülkemizin dünyadaki yerini belirleyecek. Eğer gençlerimizi iyi eğitebilirsek, onlara geleceğin gerektirdiği donanımları verebilirsek, gençlerimiz bu ülkeyi bugün olduğundan çok daha iyi seviyelere çıkaracaklardır'' dedi.
ÖZHASEKİ: BİR MİLLETVEKİLİNİN YAVUZ'A 'KATİL' DEMESİ, BENİ YARALADI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı'nı projelendirirken, 10 farklı etkinlik alanı düşündüklerini ve bunlardan birinin de Bilim Merkezi olmasına karar verdiklerini bildirdi. Özhaseki, ''Anadolu Harikalar Diyarı'nda hayvanat bahçesi, su kayağı parkı, gençlerin adrenalinlerini yükseltecek eğlence mekanı var ve bunlar içinde de bir Bilim Merkezi olmasını istedik. Gençlerin buralarda eğlenirken ya da spor yaparken aynı zamanda da Bilim Merkezi'ne gelmelerini, bilime bulaşmalarını arzu ettik. TÜBİTAK ile 2013 yılında protokol imzaladık ve binanın yapımına Büyükşehir Belediyesi olarak başladık. Çok güzel bir yer oldu'' ifadelerini kullandı.
Özhaseki, Türkiye'nin bilim ve teknolojiden geri kalmasının ardında bazı nedenler bulunduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:
''Bizim gençliğimizde, 1950'lerde, büyüklerimizin yanında birşey söylediğimiz zaman hemen 'İcat çıkarma, sen sus' diye karşılık görürdük ve susardık. Bu çok yanlış bir öğretiydi ve aslında konuşmak, fikirlerini söylemek gerekirdi. Biz aslında bilime ve bilim insanına çok değer veren bir ecdadın torunlarıyız. Yavuz Sultan Selim, bir seferden dönerken, yanında gelen bilim adamının atı bir su birikintisine basıyor ve Yavuz'un kaftanına çamur sıçrıyor. Herkes bu durumda padişahın ne tepki vereceğini merak ederken, o büyük insan, 'Bu kaftanı muhafaza edin, öldüğümde tabutumun üstüne serin' diyor ve öyle de yapılıyor. Bu Yavuz'un bilim insanına verdiği değeri gösteriyor. Şimdi bir milletvekili çıkıyor, o Türk büyüğü Yavuz Sultan Selim'e 'Katil' diyebiliyor. Bu ifade beni öyle derinden yaraladı ki. Tarihte yaşayan bizim en büyük değerimize 'Katil' diyebiliyor. Yazıklar olsun. Diyecek başka birşey bulamıyorum. Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Biz tarihimize sahip çıkarak ayakta kalabiliriz. Küfrederek, ayrıştırarak, dışlayarak asla ayakta kalamayız. Zamanında nasıl Mimar Sinan'ın önünü açan Kanuniler varsa, bilim adamının çamurundan şeref duyan ecdadımız varsa, bugün de aynı ortamı sağlayacak olanlar siyasetçilerdir.''
Konuşmaların ardından Özlü ve Özhaseki, protokol üyeleriyle birlikte Bilim Merkezi'ni gezerek, buradaki çalışmalar ve objeler hakkında bilgiler aldılar.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ (DHA) -

FOTOĞRAFLI 

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