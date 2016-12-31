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(Görüntülü Haber) Mersin'deSele kapılarak ölen genç çift son yolculuğuna beraber uğurlandı

31 Aralık 2016 15:42

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren Serkan Genç ve Fatma genç çifti, gözyaşları arasında toprağa verildi.Çiftin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Toroslar İlçesi Arpaçsaksarlar Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Yakınları ağıtlar yakarken Serkan Genç'in annesi Sevim Genç, "Gençliğini yaşayamadan, ekmek kapısında öldüler. Bir değil, ah iki değil hangisine yanayım? İyice süsleyin gelinimi de, oğluma cennette güzel gözüksün" diyerek ağladı. Fatma Genç'in annesi Nadire Kırmızı da gözyaşlarına boğuldu. Omuzlara alınan genç çiftin tabutları, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Arpaçsakarlar Mezarlığı'na kadar taşınıp gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. KAYIPLAR ARANIYORFatma ve Serkan Genç çiftinin hayatını kaybettiği araçta bulunan 2 yaşındaki kızları Miray ile yakınları 25 yaşındaki Sultan Uncu ile sahilde sel selfiesi çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ı arama çalışmaları da sürüyor. Mersin'de bugün güneşin açmasıyla hayat normale dönerken selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor.

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