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Edirne'de 5 santim kar hayatı durdurma noktasına getirdi

31 Aralık 2016 17:03

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE’de öğleden sonra etkili olan yağışla birlikte, kent merkezinde 5 santimetre olan kar kalındığı, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Şehirici

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE’de öğleden sonra etkili olan yağışla birlikte, kent merkezinde 5 santimetre olan kar kalındığı, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Şehirici taşımacılık yapan otobüs ve minibüsler trafiğe çıkmadı, taksilerde çalışmayınca vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Akşam saatlerine kadar yolları açma ve tuzlama çalışması yapmayan belediye, ses yayın cihazından duyuru yaparak, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamasını istedi.
Edirne’de bugün öğleden sonra etkili olan ve kent merkezinde kalındığı 5 santimi bulan kar yağışı, kentte adeta hayatı durma noktasına getirdi. Kar nedeniyle toplu taşıma yapan otobüs, minibüsler çalışmadı. Yolların kapalı olduğunu belirten taksicilerin büyük bölümü de müşteri almayı kabul etmedi. Yeni yıl kutlama hazırlıkları yapan vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, araç bulmayanlar ise evlerine dönmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise yoğun tipi altında kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.
BELEDİYEDEN SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI
Akşam saatlerine kadar cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışması yapmadığı gözlenen Edirne Belediyesi, vatandaşları ses yayın cihazından anonslar yaparak uyardı. Edirneli vatandaşlar belediyenin sosyal paylaşım hesabına mahallerindeki kapalı yolların fotoğraflarını paylaşıp, belediyenin karla mücadele yapmamasını eleştirdiler. Belediye, ses yayın cihazından yaptığı ilk anonsta vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Vatandaşın sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla uyarıya tepki göstermesi üzerine belediyeden yapılan ikinci anonsta, kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması istenirken, kapanan yollar nedeniyle belediyenin karla mücadele çalışmasını engellediği belirtildi.

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