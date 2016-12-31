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Karasu'da mahalleyi su bastı

31 Aralık 2016 17:02

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde Acarlar Longozu'nu besleyen derenin taşması sonucu Denizköy Mahallesi'ni su bastı. Caminin etrafı ve mahalledeki yollar sular altında

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde Acarlar Longozu'nu besleyen derenin taşması sonucu Denizköy Mahallesi'ni su bastı. Caminin etrafı ve mahalledeki yollar sular altında kaldı. Karasu ile Kaynarca arasındaki yol ulaşıma kapandı.
Acarlar Longozu'nu besleyen derenin taşması sonucu Denizköy Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Karasu ile Kaynarca arasındaki yol yağmur yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Su baskını sonrasında Kaynarca-Karasu arasında taşımacılık yapan minibüsler zor durumda kaldı. Denizköy girişine kadar gelen minibüsler yolcularını indirip traktöre bindirirken, Karasu tarafından gelen bir başka minibüs, yolcuları ilçeye taşıyor. Su baskını sona erene kadar alternatifi bulunmayan yolda taşımacılığın bu şekilde süreceği belirtildi.
Denizköy Camii'nin etrafı sularla kaplanırken, caminin avlusunda bulunan lojman da sular altında kaldı. Mahalleye ait mezarlık ve okul bahçesi de selden nasibini aldı. Mahalle sakinleri su baskınının derelerin ıslah edilmemesinden ve menfezlerin yaz aylarında bakımdan geçirilmemesinden kaynaklandığını iddia etti. İki yıl önce de bu şekilde bir su baskını yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri sorunun çözümünü istedi.
Mahalleye gelerek incelemelerde bulunan Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, "Bu mahallemizde birkaç yıl ara ile bu şekilde su baskınları yaşanıyor. Bu sorunun kalıcı çözümü için uğraşıyoruz. Devlet Su İşleri'nin de bu konuda bir adım atması ve kalıcı bir ıslah çalışması yapması gerekiyor. Aksi halde buradaki vatandaşlar zorda kalacak. Acarlar Longozu gibi kültürel bir değer de ulaşılamaz olacak" dedi.

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