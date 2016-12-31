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KAĞITHANE'DEKİ MARKET SOYGUNLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

31 Aralık 2016 18:44

 

 

- Kurusıkı tabancalı şüpheli, market çevresinde dolaşırken yakalandı.

İstanbul DHA

Kağıthane'de son zamanlarda marketlere yönelik olarak artan silahlı gasp olaylarını önlemek amacıyla Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Önceki gün saat: 20.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde bir market görevlilerce takibe alındı. Market etrafında şüpheli hareketler sergileyen şüpheli, polisleri farkedince kaçmaya çalıştı. Ancak yaşanan kovalama neticesinde O.K. (23) adlı şüpheli yakalandı.

Üzerinden kurusıkı silah çıkan şüphelinin 2 suçtan aranma kaydının yağma suçundan ise firari olduğu tespit edildi.

Öte yandan marketlerde yaşanan gasplar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü;

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-Marketlerdeki soygun anları

-Şüphelinin polis merkezine sokulması

 

 

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