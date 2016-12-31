Samsun'da kar maskeli market soygunu

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bir markete giren kar maskeli ve tüfekli 2 kişi, çalışanı etkisiz hale getirip kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bir markete giren kar maskeli ve tüfekli 2 kişi, çalışanı etkisiz hale getirip kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir markete giren kar maskeli ve tüfekli 2 kişi, kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasadaki bir miktar parayı alan gaspçılar, marketten çıkıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.