Uyuşturucu, tabanca, av tüfeği, muşta ve bıçakla yakalandılar (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, mermi ve muşta ile yakalanan Oğuzhan Dere ve Murat Hazır, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, mermi ve muşta ile yakalanan Oğuzhan Dere ve Murat Hazır, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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