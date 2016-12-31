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Bakan Albayrak: Tarihte ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu

31 Aralık 2016 22:47

KOCAELİ-SAKARYA, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Marmara Bölgesi'ndeki elektrik kesintileriyle ilgili olarak tarihte ilk defa 7 ana omurga hattının tamamının

KOCAELİ-SAKARYA, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Marmara Bölgesi'ndeki elektrik kesintileriyle ilgili olarak tarihte ilk defa 7 ana omurga hattının tamamının koptuğunu söyledi, "Doğal koşulların dışında ne gibi sebeplerin bulunduğu ve gelen ihbarlar noktasında da değerlendirme yaparak soruşturma başlattık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nin Körfez İlçesi Sevindikli Mahallesi'nde TEİAŞ ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. Çalışanlara baklava ikram eden Bakan Albayrak, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu'ndan da bilgi aldı. Albayrak, yaşanan elektrik kesintilerinin doğal koşulların dışında neden kaynaklandığının araştırıldığını belirterek, "Perşembe günü Kocaeli-Sakarya ve İstanbul bölgesini de etkileyen yoğun kar yağışı ve fırtına vesilesiyle ortaya çıkmış olan bir nevi doğal afet noktasında iletim hatlarımızda hasar meydana geldi. Son 3 gündür arkadaşlarımız sahada çok yoğun bir şekilde bu süreci en yakın bir şekilde takip ediyorlar. Bu süreç bizim için çok önemli, Türkiye için önemli, sadece İstanbul ve Marmara açısından değil, sanayinin ve endüstrinin bulunduğu bölgeler noktasında da önemi büyük. Çünkü 7 tane ana hattımızı etkileyen afetten bahsediyoruz. Yaklaşık 50 kilometre kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kilovatlık omurga hattımız, 20 kilometre bir genişliğin içerisindeki yaklaşık bin kilometrelik bir alanın tamamı Perşembe günü itibariyle koptu. Doğal koşulların dışında ne gibi sebeplerin bulunduğu ve gelen ihbarlar noktasında da değerlendirme yaparak soruşturma başlattık" dedi.
'BÖLGEMİZDEKİ ELEKTRİK SIKINTISI ORTADAN KALKTI'
Albayrak ilk defa 7 ana omurga hatlarının koptuğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu. Buna rağmen son yıllarda yaptığımız önemli alt yapı yatırımlarıyla, özellikle Çanakkale denizaltı geçiş kablo altyapısıyla, Trakya'daki mevcut kapasitemizle birlikte hem Avrupa yakasını, hem de Anadolu yakasını besleyerek muhtemel daha büyük sıkıntı yaşayabilecek altyapıyı kontrol ederek, bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı. Son 3 gündür doğal afet neticesinde ortaya çıkan bu hasarı ve arızaları gidermek için fedakarca çalışan dolaylı ekipler de dahil 164 kişilik yakın ekibimiz var. Ortaya koydukları yoğun mesaiden dolayı tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Enerji alanında çok önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Albayrak, "2017 yılında daha fazla çalışmamızın gerektiğini, Türkiye'nin her konuda altyapı diyoruz, şebeke diyoruz, sistemin güncellenmesi diyoruz, daha yoğun bir mesai ortaya koyacağız. Çünkü biz enerji ihtiyacı noktasında Türkiye'nin dört bir yanına en ufak bir krize sebebiyet vermeyecek bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'de özellikle ezber bozacak yeni sektörleri, enerji noktasındaki yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanında çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin gündemine daha büyük projeler eklemek için gece gündüz, kar kış demeden çalışıyoruz" dedi.
SAKARYA'DA DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Bakan Albayrak daha sonra Sakarya'daki TEİAŞ 5'inci Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Albayrak, Bölge Müdürü Kemal Göçer ve kurum yetkilileriyle toplantı yaptıktan sonra ayrıldı.
Bakan Bayraktar'a, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Ak Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, eşlik etti.

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