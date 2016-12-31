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Destici: 2017 yılı demokrasimizin güçlendiği bir yıl olur inşallah

31 Aralık 2016 23:02

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - BÜYÜK birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2017 yılının demokrasinin güçlendiği, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yıl

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - BÜYÜK birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2017 yılının demokrasinin güçlendiği, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu. 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il teşkilatı tarafından Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi Konferans Salonu'nda düzenelenen Mekke'nin Fethi Yıldönümü ve Şehitleri Anma etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesi basın mensuplarına konuşan Mustafa Destici, 2017 yılının Türkiye'ye, Türk ve İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini diledi. Türkiye'nin 2016 yılında birçok badireler atlattğını terör örgütlerinin saldırılarını maruz kaldığını belirten Destici, "2017 yılı inşallah terörün olmadığı, yoksulluğun ortadan kalktığı, gelir dağılımının adaletli bir şekilde paylaşıldığı, ülkemizin her bir ferdinin huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşadığı bir yıl olur inşallah. 2017 yılı demokrasimizin güçlendiği bir yıl olur inşallah. 2017 yılı hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yıl olur inşallah. 2017 yılı ülkemizde aynı zamanda insanımızın refahının mutluluğunun arttığı bir yıl olur, çünkü 2016 yılında ekonomik olarak da özellikle orta ve alt gelir düzeyindeki insanlarımız büyük zorluklar çektiler. İşte en son asgari ücret açıklandı ve hiçbir asgari ücretlimizi ve bizleri de tatmin etmedi. İnşallah ücretlilerimizin, çalışanlarımızın da hak ettiği ücreti aldığı bir yıl olur" dedi.
'ÜLKEMİZİN BİRLİĞE, KARDEŞLİĞE İHTİYACI VAR'
Türkiye'nin birlik ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şunları söyledi:
"Yanan bir coğrafyamız var. Halep'teki kardeşlerimiz Suriye'deki kardeşlerimiz, doğu Türkistan'daki, Filistin'deki, Mısır'daki ve hasılı yer yüzünün her tarafındaki pek çok İslam dünyasında kan ve gözyaşı var. İnşallah 2017 yılı bu kanın ve gözyaşının da sona erdiği, ortadan kalktığı bir yıl olur. Bunu temenni ediyoruz, bunu arzu ediyoruz, bunu istiyoruz. Tabi ülkemizin de en çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. İktidarıyla, muhalefetiyle, Meclisindekiyle, Meclis dışındakiyle, Kürdü, Türkmeni, Lazı, Boşnakı, Alevisi,Sünnisi , doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi inşallah hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek bu problemlerin hepsini aşmanın yolunun ben birlik beraberlik ve yüksek kardeşlik duygusu olduğuna inanıyorum. İnşallah bunları sağladığımız bir yıl olur"
MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ
Bugünün kendileri için önemli bir olduğunu belirten Destici, "Şehit liderimiz Muhsin başkanımızın doğum günü bugün 31 Aralık. Onu şehit verdik, aramızdan ayrıldı. 8'inci yılın içindeyiz. Ben bir kere daha kendisini rahmetle, minnetle şükranla anıyorum ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi.
Destici, bugün ayrıca Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümünü kutladıklarını söyledi.

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