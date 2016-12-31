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Siirt Valisi Tutulmaz, yılbaşı gecesi mevzideki asker ve polisleri ziyaret etti

31 Aralık 2016 23:18

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT Valisi Mustafa Tutulmaz, yılbaşı akşamı, merkeze bağlı hakim tepelerde, mevzilerde nöbet tutan asker ve polisleri ziyaret ederek yeni

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT Valisi Mustafa Tutulmaz, yılbaşı akşamı, merkeze bağlı hakim tepelerde, mevzilerde nöbet tutan asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, ilk olarak Cumhuriyet Caddesi'ndeki Cumhuriyet Karakolu'nu, ardından da kentin hakim tepelerinde nöbet tutan polisleri mevzilerinde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.
Daha sonra merkeze bağlı Şeyh Teyyar üst bölgesine gidip, nöbetteki askerlerin yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz burada yaptığı açıklamada, "Bugün yılbaşı dolayısı ile ilimizin güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerimizi ziyaret ediyoruz. Az önce karakolumuzu ziyaret ettik, şimdi de şehrimize hakim bir tepede bulunan güvenlik güçlerimize yeni yılda sağlıklı bir ömür dilemek için buraya geldik. İnşallah kazasız belasız herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden yeni bir yıl olur" dedi.

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