(Görüntülü Haber) Ak Partili Gündoğdu, yeni yıla nöbet tutan polislerle girdi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Hakkari'ye gelen Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, yeni yıla nöbet tutan polislerle birlikte girdi. Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'de bulunan Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, yeni yıla Hakkari'de girmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Sokakta nöbet tutan polislerin yeni yılını kutlayan Milletvekili Gündoğdu, "Cenabı hak geride kalan yılın muhasebesini yapmayı nasip eylesin. 2017 yılının da darbelerden, terörden kurtulduğumuz bir daha terör ve darbe mağduriyeti yaşamadığımız, yaşamayacağımız özelde ülkemizin, genelde gönül coğrafyamızın ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Hakkarili kardeşlerimizin sıcaklığını her yerde hessediyoruz. Biz Hakkari'nin sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Kahveleri geziyoruz. Nöbet tutan polis ve Mehmetçiğimize kolay gelsin diyoruz ve yeni yıllarını kutluyoruz. Bizim gidecek başka bir vatanımız, başka bir alternatifimiz yok. Tek ülkemiz var, Türkiye" dedi.