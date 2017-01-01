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(Görüntülü Haber) Madenciler, yılbaşını yerin metrelerce altında kutladı

01 Ocak 2017 00:36

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta yeni yıla çalışarak giren maden işçileri, yerin metrelerce altında pasta keserek yılbaşını kutladı. Kentte faaliyet gösteren özel maden şirketlerine ait kömür ocaklarında çalışan işçiler, yeni yılı yerin metrelerce altında karşıladı. Yeni Mahallede'ki özel bir şirkete ait ocakta yerin 300 metre altında kömür kazan işçiler, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşadı. Saatler 24.00'e yaklaşırken ahşap kalaslardan oluşturdukları masanın etrafında toplanan işçiler, üzerinde 'Kazasız belasız nice senelere' yazılı pastayı keserek birbirlerine ikram etti. İşçiler dua ederek sağlıklı huzurlu bir yeni yıl diledi. MADENCİNİN YENİ YILDAN DİLEĞİ 'SAĞ KALMAK'2016 yılının madenci için kötü geçtiğini ifade eden 20 yıllık madenci 42 yaşındaki Soner Çakar, "İşveren ve madenci açısından iyi geçmedi 2016. İşçi de işveren de zor durumlarda kaldı. 2017'nin daha iyi geçmesini diliyorum. 2017'den 2018'e geçerken de inşallah böyle bir mutluluğu yaşarız sağ kalırsak. Bizim her zaman canımız kolumuz altında. Kolay bir iş değil. Madencide bir tabir vardır. Kelleni kolunun altına alıp da yer altına girersin. İşte o tabir bu. Burada hiçbir can güvenliğiniz yok. Yarın veya 1 saat sonra ne olacağınız belli değil. Burada temkinli yaşamaya çalışıyoruz işin açıkçası" diye konuştu. 13 yaşında baba mesleği madenciliğe başladığını anlatan 43 yıllık madenci 56 yaşındaki İbrahim Çamlı ise, "Biz burada da mutluyuz. Arkadaşlarımızla yerin altında ayrı bir heyecan, gurur oluyor. Mühendisimiz, şefimiz hep bir arada kutluyoruz. Çoluk çoğumuzla birlikte olamamanın da burukluğu oluyor tabi. Benim ikinci emekliliğim geldi. Ben mutluyum. Severek yapıyorum bu mesleği. Sevmezsen kaza yaparsın" dedi.

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