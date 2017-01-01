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Trakya'da yeni yıl coşkusu

01 Ocak 2017 00:47

Engin ÖZMEN–Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN /EDİRNE, ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- EDİRNE'de sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen ışıl ışıl süslenen Saraçlar

Engin ÖZMEN–Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN /EDİRNE, ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- EDİRNE'de sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sokak partisiyle girdi. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, yeni yılı kar topu oynayarak karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Saat 22.30'dan itibaren ise caddede oluşturulan sahnede yerel sanatçılar konser vermeye başladı. Soğuk hava nedeniyle müzisyenlerin önlerine elektrikli ısıtıcılar konuldu. Caddede toplanan yaklaşık bin kişilik kalabalık, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve coşkuyla yeni yıla 'merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an kentin 3 ayrı tarafından yüzlerce havai fişek atıldı. Kalabalık, yeni yılın ilk dakikalarında yabancı şarkılarla dans ederek eğlendi. Soğuk hava nedeniyle birçok kişi ise kentteki bar ve eğlence mekanlarını tercih etti.
MEYDANDA TOPLANIP KAR TOPU OYNADILAR
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan 150 kişilik grup, yeni yılı kar topu oynayarak karşıladı. Meydanda havai fişek atan grup, meydanda görevli polis memurlarıyla 'selfie' yaptı, yeni yılın ilk dakikalarında gönüllerince eğlendi.
Tekirdağ ve Kırklareli'deki belediyelerin sokak eğlenceleri terör saldırılarında şehit olan asker için iptal edildi. Tekirdağ ve Kırklarelililer yeni yıla barlar ve eğlence mekanlarında girdi.

FOTOĞRAFLI

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