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(Görüntülü Haber) Türk-İş Başkanı Atalay elektrik bakım işçileriyle bir araya geldi

01 Ocak 2017 01:52

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Adapazarı'nda elektrik bakım merkezinde işçilerle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2016'nın son saatlerinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) arıza bakım merkezinde işçilerle bir araya geldi. Ergün Atalay, tek tek selamlaştığı işçilerin yeni yılını kutladı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle ülkenin başka ülkelere satılmak istendiğini ifade eden Atalay, "Bu ülkede siyasetçisi de, işvereni de milli olmak durumunda. Bu ülkenin çıkarlarından yana olmak durumundayız. Etrafımızdaki olayları izlediğimizde görüyoruz, 'Bunlar DAEŞ'le birlikte hareket ediyor' diyen ülkeler biz işin içine girdik, kenarı çekildiler. Biz DAEŞ'le tek başımıza hareket ediyoruz. 15 Temmuz'da başımızdan bir musibet geçti, bir bela geçti. Dünya bir daha kurulsa, böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değil. Zekatımızı verdiğimiz, fitremizi verdiğimiz, kurbanımızı verdiğimiz insanlar bu ülkeyi işgal girişiminde bulundular. Bu ülkeyi bunlar bir başka ülkelere satmaya devam ediyorlar. Şu anda 15 Temmuz'un sıkıntıları bitmiş değil. DEAŞ'ı da PKK'sı da aynı yerden ekmek yiyorlar. Bunların ipi dışarda" dedi. Atalay bazı kesimlerin Türkiye'nin iplerini elinde tutmak istediklerini belirterek, "Bu bölge önemli bir bölge, bu ülke dünyada önemli ülkelerin en başında geliyor. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Birimiz işçilik, birimiz memurluk, birimiz işverenlik yapıyoruz, hedef bu ülkenin kalkınması. Son yıllarda ülkemiz atak içinde. Bölgemizde obüs tanklarını, tanksavarları, insansız hava araçlarını yaparsanız dünyadaki belli ülkeler bundan rahatsız olurlar. Onların arzuları şu; ipleri ellerinde olsun, bu ülkedeki bazı ülkelerdeki gelişmeleri takip etsinler ve ülkeleri ellerinde oynatsınlar. Ülkeler pijama, çikolata, sakız fabrikası, ağaç fabrikası açsın. Sanayiye hiç bulaşmasın. Çıkarları olmadığı zaman elinin tersiyle ülkeler itsin. Suriye'de yaşıyoruz, Irak'ta yaşıyoruz. Aynı tezgahı bizim ülkemizde yapmak istiyorlar. İşçi arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum, herkes aklını başına alsın. Bu ülkede öyle önemli bir noktadayız ki ne bu ülke Cumhurbaşkanımızın tapulu malı, ne de bizim tapulu malımız" diye konuştu.

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