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Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Ayşe Betül' oldu

01 Ocak 2017 02:07

Gökhan CEYLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'te dünyaya geldi. Sivas Valisi Davut Gül, 'Ayşe Betül' ismi verilen bebeğe çeyrek altın taktı.

Gökhan CEYLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'te dünyaya geldi. Sivas Valisi Davut Gül, 'Ayşe Betül' ismi verilen bebeğe çeyrek altın taktı.
Sivas'ta 2017 yılının ilk bebeği saat 00.05'te Sivas Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Fatih-Tiryaki çiftinin 3'üncü çocuğu olan bebeğe 'Ayşe Betül' ismi verildi. Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen Ayşe Betül'ü ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti. Vali Gül ve beraberindeki il protokol üyeleri daha sonra çocuk acil servisini ziyaret ederek buradaki hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, yılbaşı nedeniyle kentteki güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Yeni yılın ilk bebeğini gördük. Annesini, babasını tebrik ettik. Ben 2017'nin devletimize, milletimize ve Sivasımıza iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.
Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle kentteki eğlence mekanlarında denetimlerde bulunarak kimlik kontrolü yaptı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kentin birçok noktasında araçları durdurarak sürücelere alkol muayenesi yaptı.

FOTOĞRAFLI

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