Gaziantep'te yeni yıl coşkusu, ilk bebek ise 'Yakup Sergen'

Eyyüp BURUN- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yeni yıl geleneksel hale gelen kebap partileri ile kutlandı. Oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partilerine

Eyyüp BURUN- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yeni yıl geleneksel hale gelen kebap partileri ile kutlandı. Oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partilerine katılanlar ise yeni yıla sevdikleriyle girmenin mutluluğunu yaşadı. Yeni yılın ilk bebeğine ise 'Yakup Sergen' ismi verildi.

Yemekleri ile ünlü kentte yılbaşı gecesi için kebap partileri yapıldı. Neredeyse her köşe başına kurulan mangallarda pişen kebaplardan yemek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok eğlence merkezinde sahneye çıkan sanatçılar ve DJ'ler, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, yapılan geri sayımın ardından birbirlerine sarılarak 2017 yılının gelişini kutladı.

POLİS HUZUR OPERASYONU DÜZENLEDİ

Polis ise yılbaşı kutlamaları nedeniyle kentte kuş uçurtmadı. Gece yarısı başlayan uygulamalarla içkili eğlence mekanlarına giren polisler çok sayıda kişiye kimlik kontrolü yaptı. Gecenin ilerleyen dakikalarında ise oluşturulan uygulama noktalarında sürücülere alkolmetre ile alkol kontrolü yapıldı.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİ; YAKUP SERGEN

Gaziantep'e dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine ise 'Yakup Sergen' ismi verildi. Münevver ve Metin Aslan çiftinin saat 00.02'de dünyaya gözlerini açan bebek 2 kilo 900 gram doğdu. Normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aileyi kutladı. Tahmazoğlu, minik bebeğe çeşitli hediyeler verdi.

Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen anne Münevver ve Metin Aslan, Yakup Sergen'in kentte yeni yılın ilk bebeği olmasından dolayı ayrı bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ise, 2016 yılını sancılı bir doğuma benzettiğini kaydederek, yeni yılın iyilikler getirmesini temennisinde bulundu.

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