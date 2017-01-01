NOEL BABA KILIĞINDAKİ 2 TERÖRİST, SES BOMBASI ATTI VE OTOMATİK SİLAHLA TARADI

Tahsin GÜNER, İstanbulDHA
En az 35 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin ses bombası attıktan sonra ellerindeki otomatik silahlarla kalabalığa rastgele açtığı belirtiliyor
Tahsin GÜNER, İstanbulDHA
En az 35 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin ses bombası attıktan sonra ellerindeki otomatik silahlarla kalabalığa rastgele açtığı belirtiliyor
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