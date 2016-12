DHA YURT BÜLTENİ - 17

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Ozan Ali

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Ozan Ali

İZMİR'de yeni yılın ilk bebeği, saat 00.22'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Ozan Ali' ismi verildi.

Makine teknikeri 33 yaşındaki Gürkan Gül ve 27 yaşındaki satış danışmanı Ferah İlknur Gül çiftinin ilk çocuğu 3 kilo 545 gram ağırlığındaki Ozan Ali, gözlerini yeni yılın ilk dakikalarında Özel Egepol Hastanesi'nde açtı. Baba olmanın sevincini ilk kez yaşadığını belirten Gürkan Gül'ün mutluluğu gözlerinden okundu. Gül çifti, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İzmir'de yeni yılın ilk bebeğine sahip olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten baba Gürkan Gül, "Oğlumuzu kucağımıza aldık yeni yılda. Allah her isteye ne nasip etsin. Şansımızda yılın ilk dakikalarına denk geldi. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Anestezinin etkisinde olan anne Ferah İlknur Gül ise güçlükle, "İsmini Ozan Ali koyduk. Allah ismiyle büyümeyi nasip etsin" dedi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR,(DHA)

==================================

Kahtalı gençler yeni yıla dilek balonları uçurarak girdi

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde bir araya gelen gençler, yeni yıla dilek tutup balon uçurarak girdi.

Karşıyaka Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan bir grup genç, dilek tutup gökyüzüne balon uçurdu. Gençlerden Ahmet Çelik, yeni yılın savaşın sürdüğü Suriye'ye barış getirmesi dileğinde bulunarak, "Biz ülkemizde yılbaşını huzurlu ve güzel bir şekilde geçiriyoruz. Fakat Halepli kardeşlerimiz bunu kutlayamıyor. Yeni yılın onlara barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Muhammed Can ise, daha güçlü bir Türkiye dileğinde bulunduğu kaydederek, balonunu uçurduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin gücünün daha çok olmasını diliyorum. Yeni yılda Türkiye'nin terörden uzak ve huzurlu bir Türkiye olmasını diliyorum. Her zaman genç nesil olarak devletin yanındayız" diye konuştu.

================================

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

BOLU'da, D-100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolunun Gerede-Karabük yol ayrımı kesiminde meydana geldi. Karabük yönüne giden 22 yaşındaki Barış Keklikçi yönetimindeki 06 FR 1451 plakalı otomobil, 29 yaşındaki Ali Bayrak yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın dorsenindeki tamponun üst kısmını giyotin gibi kestiği otomobilin sürücüsü Barış Keklikçi ile yanındaki 20 yaşındaki Ferhat Kamil Uyar öldü. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü olarak sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

======================

Erzurum'da protokol, yeni yıla polis ve askerlerle girdi

ERZURUM'da protokol üyeleri, karakol ve şehrin kontrol noktalarında görevli polis ve askerleri ziyaret etti, yeni yıla birlikte çay içerek girdi.

Vali Seyfetten Azizoğlu, 2016 yılının son gecesinde beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ile birlikte ilk olarak merkez Yakutiye İlçesi'ndeki halk ozanlarının sahne aldığı Temelli Kıraathanesi'ne gitti. Burada vatandaşlarla birlikte âşıkların deyişlerini sobada pişirilen közde patates yiyerek dinleyen protokol üyeleri, gecenin ilerleyen saatlerinde kent merkezindeki karakol ve güvenlik kontrol bölgesindeki asker ve polisleri ziyaret etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece soğukta Mehmetçik, özel harekât timleri ve polislerle sohbet eden Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindekiler, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.

Yeni yılın memleketime huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Vali Seyfettin Azizoğlu, "Ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Erzurum'da yeni yıla vatandaşlarımızla birlikte girmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, emniyet müdürü ve jandarma komutanımızla beraber ilk durağımız geçmişten bugüne, kültürümüzü getiren âşıklarımızın sazları ve sözleri ile duygulandırdığı bu güzel kahvehanede halkla buluştuk. Âşıklarımız, türküleri ile bizleri mest etti. Daha sonra gidip, yeni yılda görev yapan kahraman Türk polisi ve askerimizi yerlerinde ziyaret edip çaylarını içtik" diye konuştu.

=============================

Yeni yıla yeraltındaki eğlence mekânlarında girdiler

KAPADOKYA Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla yeraltı eğlence merkezlerinde girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekânlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Kar altında mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek eşliğinde eğlendi. Saatler gece yarısını bulduğunda şampanyalar patlatıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Alay Komutanı Yusuf Ziyaddin, İl Emniyet müdürü Mehmet Artunay ile birlikte Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Asker ve polisi de ziyarek eden Vali Aktaş, tatlı ikramında bulundu.

============================

Vali Coş, yeni yıla askerlerle pasta keserek girdi

SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş, yeni yıla askerlerle pasta keserek girdi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 2016'nın son dakikalarında Serdivan İlçe Polis Karakolu ve Serdivan İlçe Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Coş'a Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun da eşlik etti. Vali Coş ziyarette bir araya geldiği polis ve askerlerle sohbet ederek yeni yıl için dileklerde bulundu.

Vali Coş jandarma komutanlığında yaptığı konuşmada, "Jandarma kutsal ocağında aziz milletimize, devletimize, milletimize hizmet etme fırsatı buluyorsunuz. Sivil hayatta, planlı, prensipli, disiplinli ve hayata çeşitli yönlerden tutunabilmek için de bakış açıları elde ediyorsunuz, kazanımlar sağlıyorsunuz. İnşallah huzur içinde, güzellikler içinde, 2017 yılı sizlere, vatandaşlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize huzur afiyet diliyoruz" dedi.

Vali Coş, daha sonra askerlerle birlikte pasta keserek fotoğraf çekildi.

=================================

Kayseri'de 2017'nin ilk bebeği Musap

KAYSERİ'de 2017 yılının ilk bebeği, saat 00.50'de doğdu.

Doğum sancıları başlayınca Kayseri Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki Ayşe Çetik, saat 00.50'de erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı doğan 3 kilo 600 gram ağırlığındaki bebeğe Musap adı verildi. Anne Ayşe ile baba 34 yaşındaki Cemal Çetik'i ilk hastane çalışanları tebrik etti.

Üçüncü çocuklarını kucaklarına alan anne Ayşe ve baba Cemal Çetik, beklerinin sağlıklı bir şekilde doğduğu için mutlu olduklarını söyledi.

==========================

Marmaris'te 5 bin kişi yılbaşını sokakta kutladı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Belediye tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Marmaris Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlaması 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı. Neon ışıklar ile süslenen meydanda açılan stantlarda içecek, yiyecek ikramı yapıldı. Termometrelerin eksi iki gösterdiği soğuklarda yaklaşık 5 bin kişi meydanı doldurdu. İlk olarak DJ'ler kurulan sahnede çaldıkları hareketli müziklerle kalabalığı coşturdu. Ardından halkın yakından tanıdığı yerel sanatçı Asuman, saat:22.50'de sahne aldı. Sanatçı, hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Vatandaşlar, hareketli şarkılar eşliğinde meydanda dans etti. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ve eşi Sevgi Acar meydanda halkın arasına karışarak yeni yıllarını kutladı.

GENÇLERDEN BAŞKANA HEDİYE

Meydanda burslu okutulan öğrencilere katkı sağlamak için açılan stantta bekleyen gençler, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a fotoğrafı ve altında "Cumhuriyet'in Kalesi Marmaris. Marmaris'in Kalesi Ali Acar, CHP Gençlik Kolları'ndan sevgilerle" yazılı küçük tabloyu yılbaşı hediyesi olarak verdi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Trafiğe kapatılan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, yeni yılın ilk saniyelerinde havai fişek gösterisi yapıldı. Marmaris Belediyesi yetkilileri tarafından dört apartmanın çatısından 500 tane havai fişek patlatıldı. Havai fişekler ile gece gündüze döndü. Vatandaşlar, muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyada " Cennet Marmaris" yorumuyla paylaştı.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ MEYDANDA KUTLAMA YAPTI

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, yeni yılı kutlamanın yapıldığı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda karşıladı. Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Sarıkaya, vatandaşların yeni yılını kutlayarak iyi dileklerini iletti. Havai fişek gösterisi sonrası Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Sarıkaya, nöbet yerlerini dolaşarak polislerin yeni yılını kutladı. Heyet, daha sonra eğlencenin merkezi olarak kabul edilen Yat Limanı ve Barlar Sokağı'nda incelemelerde bulundu.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Hepimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" dedi.

=====================================

Denizli'de 2017'nin ilk bebeği Melike oldu

DENİZLİ'de 2017 yılına gözlerini açan ilk bebek Melike bebek oldu. AK Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde Denizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek 2017 yılının kentteki ilk bebeği Melike'ye çeyrek altın taktı.

Denizli'nin 2017 yılında doğan ilk bebeği Melike bebek oldu. Denizli Devlet Hastanesi'nde 00.05'te dünyaya gelen ve Saliha-Özcan Par çiftinin ilk bebeği olan Melike bebek 3 kilo ağırlığında doğdu. Denizli Devlet Hastanesi Yeni Doğum Ünitesi'ni ziyaret eden ve yılbaşına hastanede giren Ak Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu Par ailesinin bebek sevincini paylaştı. Melike bebeğe çeyrek altın takan Ramazanoğlu, aileyi tebrik etti. Doğum ünitesinde bebek sahibi olan aileleri de ziyaret eden Ramazanoğlu, ailelere hayırlı olsun diyerek battaniye hediye etti. Hastanede doğum yapan iki Suriyeli anneyi de kutlayan Ramazaoğlu, Türk vatandaşı bebeklere nasıl hizmet veriliyorsa Suriyeli ailelerin bebeklerine de o şekilde hizmet verildiğini söyledi.

Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde yeni yıla hastanede nöbet tutarak giren sağlık personeline de gül dağıtarak mutlu yıllar diledi. Kendisini takip eden basın mensuplarının da yeni yılını kutlayan Ramazanoğlu, eline fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğrafını çekti. Ramazaoğlu sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastaneden ayrıldı.

==============================

Palandöken'de yeni yıl coşkusu

KIŞ turizminin gözde mekânlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla coşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda dansöz eşliğinde eğlendi.

Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Dedeman Oteli önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otelin balo salonunda canlı müzik eşliğinde çılgınlar gibi eğlenen konuklar, meşaleli gece kayağının ardından havai fişek gösterisini izledi. Palandöken'deki Sway, Polat ve Palan otelleri de yeni yıla coşku ile girdi. İran, Rus, Ermenistan ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'de hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede yakılan ateş ve havai fişekler altında şampanya patlatan tatilciler, lapa lapa yağan karda dansöz eşliğinde eğlendi. Tatilcilerin alkışları arasında çıktığı masanın üzerinde göbek şov yapan Antalyalı dansöz Mine, "Palandöken'de bu ikinci kez sahne alışım. Erzurum'u çok seviyorum. Hava soğuk ama yerli ve yabancı turistlerin alkış ve temposu beni sıcak tuttu" diye konuştu.

ZİRVEDE EVLENME TEKLİFİ

35 yaşındaki Tolga Çığırcı, kutlamalar yapılırken İranlı sevgilisi 25 yaşındaki Ahsen Ferhadi'nin önünde diz çöküp evlenme teklifinde bulundu. Tatilcilerin ilginç bakışları arasında cebinden yüzüğü çıkarıp sevgilisine uzatan Çığırcı, 9 aydır birlikte olduğu Ahsen'i şaşırttı. Sevgilisinin, "Benimle evlerin misin?" sorusuna elleri ile yüzünü kapatan genç kız yanındakilerin 'evet', 'evet' diye tempo tutması üzerine 'evet' yanıtını vererek teklifi kabul etti. Genç çift grup halinde geldikleri Palandöken'deki arkadaşları ile sevinç yumağı oluşturup çifte mutluluk yaşadı.

Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskosunda devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere çorba ve barbeküde köfte, sucuk ikramında bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu. Bazıları ise hem yeni yılı hem de doğum günlerini zirvede pasta keserek çifte kutlama yaptı.

=======================================

Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı

ESKİŞEHİR'de 500'e yakın Suriyeli genç, yeni yılı sokakta karşıladı. Suriyeli ve Türk gençler arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren polisler tarafları sakinleştirdi.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan Suriyeliler, bir süre kendi aralarında oynayarak yeni yılı kutladı. Suriyelilerin yanına gelen 8-10 kadar Türk genç de kalabalığa doğru 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diye bağırdı. İki grup arasında gerginlik yaşanırken, polis araya girerek tarafları yatıştırdı.

Türk gençler, alışveriş merkezinin önünden ayrıldıktan sonra polisler de tramvay yolunu kapatan Suriyeli gençleri uzaklaştırdı.

================================

Gaziantep'te yeni yıl coşkusu, ilk bebek ise 'Yakup Sergen'

GAZİANTEP'te, yeni yıl geleneksel hale gelen kebap partileri ile kutlandı. Oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partilerine katılanlar ise yeni yıla sevdikleriyle girmenin mutluluğunu yaşadı. Yeni yılın ilk bebeğine ise 'Yakup Sergen' ismi verildi.

Yemekleri ile ünlü kentte yılbaşı gecesi için kebap partileri yapıldı. Neredeyse her köşe başına kurulan mangallarda pişen kebaplardan yemek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok eğlence merkezinde sahneye çıkan sanatçılar ve DJ'ler, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, yapılan geri sayımın ardından birbirlerine sarılarak 2017 yılının gelişini kutladı.

POLİS HUZUR OPERASYONU DÜZENLEDİ

Polis ise yılbaşı kutlamaları nedeniyle kentte kuş uçurtmadı. Gece yarısı başlayan uygulamalarla içkili eğlence mekânlarına giren polisler çok sayıda kişiye kimlik kontrolü yaptı. Gecenin ilerleyen dakikalarında ise oluşturulan uygulama noktalarında sürücülere alkolmetre ile alkol kontrolü yapıldı.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİ; YAKUP SERGEN

Gaziantep'e dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine ise 'Yakup Sergen' ismi verildi. Münevver ve Metin Aslan çiftinin saat 00.02'de dünyaya gözlerini açan bebek 2 kilo 900 gram doğdu. Normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aileyi kutladı. Tahmazoğlu, minik bebeğe çeşitli hediyeler verdi.

Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen anne Münevver ve Metin Aslan, Yakup Sergen'in kentte yeni yılın ilk bebeği olmasından dolayı ayrı bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ise, 2016 yılını sancılı bir doğuma benzettiğini kaydederek, yeni yılın iyilikler getirmesini temennisinde bulundu.

