TERÖR SALDIRISI KURBANLARININ CANSIZ BEDENLERİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLÜYOR

Yaşar KAÇMAZ - Soner HASIRCIOĞLU, İstanbulDHA
Yaşar KAÇMAZ - Soner HASIRCIOĞLU, İstanbulDHA
Gece kulübüne yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna götürülüyor. İlk belirlemelere göre 1'i polis 35 kişinin şehit olduğu terörist saldırıda ağır yaralanıp kaldırıldıkları hastanelerde, yolda ve olay yerinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini taşıyan ambulanslar adli tıp kurumu binasına art arda girdi. Şehit polisin Şişli Etfal hastanesi'nden alınan cenazesi de ambulansla, kurum binasına gönderildi.
Görüntü Dökümü
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Şehit polisin cenazesini taşıyan ambulansın hastaneden çıkışı
adli tıp kurumu ambulansların girişi
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