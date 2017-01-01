TERÖR SALDIRISININ HEDEFİNDEKİ GECE KULÜBÜNDE YENİ YILA BÖYLE GİRMİŞLERDİ

istanbul DHA
Terör saldırısının düzenlendiği Ortaköy'deki gece kulübünde yeni yıla girenler o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Gece kulübünde yeni yıla girilirken çekilen görüntüler
istanbul DHA
Terör saldırısının düzenlendiği Ortaköy'deki gece kulübünde yeni yıla girenler o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Gece kulübünde yeni yıla girilirken çekilen görüntüler
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