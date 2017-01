DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Arslan, yeni yıla Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle girdi

Bakan Arslan, yeni yıla Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle girdi

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yeni yıla Bolu Dağı'nda karla mücadele çalışması yapan Karayolları işçileriyle birlikte girdi.

Bakan Ahmet Arslan yılbaşı gecesi TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Bakan Arslan'a Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da eşlik etti. Bakan Ahmet Arslan, Bolu Dağı Tüneli Komuta Kontrol Merkezi'nde tünel işletme şefi Murteza Beşiroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra görevli olan askerlerle sohet eden Arslan, işçilere ve gazetecilere de baklava dağıttı. Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Bakan Ahmet Arslan'a 'Demokrasi'nin zaferi emek' isimli bir kitap hediye etti.

Gazetecilere açıklama yapan Ahmet Arslan, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Ulaştırma Bakanlığı açısından bakarsanız Allah’a şükür peş peşe birçok projeyi bitirdik. Birçok projeyi hayata geçirdik. Memnuniyetimiz o ki bu projelerin yapılmasında sayın cumhurbaşkanımızın, sayın başbakanımızın hukümetlerimizin destekleri hiç eksik olmadı. Ziyadesiyle bu sene başarılı işler yaptık. Ancak bu başarımızı çekemeyenler ülkenin kalkınmasını çekemeyenler de ne yazık ki boş durmadılar. Onlara maşalık edenler hainler de boş durmadılar başta 15 temmuz olmak üzere ciddi bir mücadeleden geçtik. Bütün bunlardan sonra biz ülkemizin kalkınmasının büyümesinin olmazsa olmazı olarak ulaştırma altyapılarını, erişimi, ulaşımı görüyoruz. Her sektörde ama bun böyle görüyoruz. Bu konuda tek başımıza değiliz. Bakanlıkta bakanından başlayarak işçisine kadar 100 bin kişiyiz yaklaşık 100 bin kişi de yüklenicilerimiz var 40 bin kişi de hizmet aldığımız personel var. Biz 240 bin kişi ile bu mücadeleyi veriyoruz. 240 bin kişi ile ülkemizin büyümesi gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz."

Arslan, karla mücadelede Bolu'nun kritik bir önem taşıdığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz mekan özellikle Bolu Dağında şartların zor olduğu kış şartlarında insanlarımızın sıkıntı yaşayabileceği bir mekan olması hasebiyle burayı seçtik. Arkadaşlar burada 7/24 sürekli bir karla mücadele veriyorlar. Doğa şartları ile mücadele veriyorlar. Tabi sadece burada değil Türkiye’nin her yerinde yaklaşık 67 bin kilometre karayolu ağımız var bunun 52 bin kilometresinin 7/24 sürekli açık tutulması gerekiyor. 2 bin 500 kilometrenin üzerinde otoyolumuz var. Hakeza bunların açık tutulması gerekiyor. bütün bunların açık tutulması ile ilgili çalışma arkadaşlarımız personelimiz 11 bin 11 kişi. Bu 11 bin 11 kişi, 411 tane karla mücadele kış şartları ile mücadele merkezinde görevlerini yerine getiriyor ve 7 bin 636 adet iş makinası ile bütün bu işleri yapıyoruz. Ve bütün bunları yaparken de sadece bu kış için hazırlık olması adına her yerde kışa hazır olmamız adına 248 bin ton tuz hazırlamış durumdayız ki sürekli tuzlama ihtiyacını giderelim."

Geçen hafta Adana-Gaziantep yolunda yaşanan trafik probleminden bahseden Bakan Arslan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Geçen hafta biz Adana Gaziantep arasında olağanüstü bir sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımız sabaha kadar mücadele vermelerine rağmen trafiği ancak öğlen açabildik. Sebebi ne. Birinci sebebi araçların kış şartlarına trafiğe hazırlıksız çıkması. Zincir takmamaları. Kar lastiği takmaması. Zinciri bulundursa bile özellikle o şartlarda zincir takmaması ve haslaten tır sürücülerinden istirhamımız o ki herhangi bir tırın herhangi bir kayma yapması yolu kapatması durumunda binlerce makinanız olsun eğer siz tıkanan yere erişemiyorsanız tıkanan yeri açamıyorsanız o zaman geriye doğru binlerce araç kuyruk oluyor."

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Adana'da 2017'nin ilk bebeği Umut Eren

ADANA'da 2017 yılın ilk bebeği Umut Eren Durak, dünyaya gözlerini açtı. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Turan ve Nejla Durak çiftinin bebeği Umut Eren'e çeyrek Cumhuriyet Altını taktı.

Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Yüreğir'e hoş geldin bebek' etkinliği için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Hasta yakınlarının yeni yılını kutlayan Çelikcan, daha sonra sonra doğumhaneye geçti. Burada 00.01'de dünyaya gelen Turan ve Nejla Durak çiftinin bebeği Umut Eren'i ziyaret Çelikcan, "Vatana ve millete hayırlı bir yiğit olarak yetişecek inşallah" dedi. Çelikcan, daha sonra Umut Eren bebeğe çeyrek Cumhuriyet Altını taktı.

13 YILLIK HASRET

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nden doğum için Adana'ya geldiklerini belirten Nejla Durak, eşi Turan ile 2003 yılında evlendikleri ve 13 yıldır çocuk hasreti çektiklerini söyledi. Çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvuran çiftin 13 yıllık hasreti, 2017'ye girdiğimiz ilk dakikalarda son buldu. Doğum için daha gün beklediklerini anlatan Nejla Durak, yeni yılda anne olduğu için mutluğu olduğunu belirtip, bir mücize yaşadıklarını kaydetti. Doğum sırasında hastanede bulunamayan baba Turan Durak'ın da 13 yılın sonunda baba olmaktan çok mutlu olduğu belirtildi.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

Vali Küçük'ten jandarma ve polislere yeni yıl ziyareti

BURSA Valisi İzzettin Küçük, polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlamak için ziyaret etti. 2017'nin ülke adına çok daha parlak geçeceğine inandığını belirterek, "Yılın son günlerinde Suriye'deki savaşın ateşkese varması, bu ateşkesin de bir süre sonra inşallah bir barışa evrilmesi durumunda Türkiye, çok önemli bir sorun prangasından kurtulmuş olacaktır." dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük yeni yılda görevinin başında olan polis ve jandarmaya ziyaret gerçekleştirdi. Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Küçük, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ve her türlü olaya cansiperane müdahalede bulunan polislere teşekkürlerini ileterek yeni yıllarını kutladı.

Burada gaetecilere yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere Fırat Kalkanı Operasyonu ve canlı bomba saldırılarında şehit olan asker, polis ve vatandaşlara baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Vali Küçük "Bugünü idrak ediyorsak, huzur ve güven içinde yılbaşını kutluyorsak ve rahatça gezebiliyorsak bu durum onların canlarını vermeleriyle mümkün olmuştur." diye konuştu.

Milletin birliği ve beraberliğine hiçbir zarar veremediklerini dile getiren İzzettin Küçük "2017 yılının ülkemiz adına çok daha parlak geçeceğine inanıyorum. Yılın son günlerinde Suriye'deki savaşın ateşkese varması, bu ateşkesin de bir süre sonra inşallah bir barışa evrilmesi durumunda Türkiye, çok önemli bir sorun prangasından kurtulmuş olacaktır. Bütün menfi, olumsuz saldırılara rağmen 2017 yılından umutlu olmamız için pek çok neden var. En karanlığını gördük ve ışık da o en karanlığın olduğu noktadan itibaren kendini gösterecektir. Bursa halkı ve ülkemizin yeni yılını tebrik ediyorum. Sağlık, barış ve huzur diliyorum."

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün ziyaretinin ardından Vali İzzettin Küçük Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, Kestel yol uygulama noktası ve Merinos Polis Merkezi'ni ziyaret ederek buralarda görevli jandarma ve polislerin yeni yılını kutladı.

Vali Küçük'e, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile şube müdürleri eşlik etti.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Osmangazi Köprüsünde indirimli fiyat başladı

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 TL’den 65,65 TL’ye düşürülen Osmangazi Köprüsünde indirimli fiyat uygulaması yılbaşı gecesi 00:00 itibari ile uygulanmaya başladı. İndirimli fiyat sürücülerin yüzünü güldürdü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın son dakika yaptığı açıklama ile Osmangazi Köprüsündeki fiyat indirimi gece yarısı uygulanmaya başladı. Köprü hizmete girdikten sonra 89 TL olarak uygulanan otomobillerde yılbaşı gecesi 00:00 itibarı ile indirimli fiyat uygulaması başladı. Osmangazi Köprüsü’nde gece yarısından başlayan indirimli fiyat sürücüleri memnun etti. Yılbaşı gecesi köprü geçişinde fiyatın indirimli olduğunu gören sürücüler hem şaşırıp hem de sevindiler. Bazı sürücüler daha önce fiyatın yüksek olmasından dolayı feribotu kullandığını belirterek, artık yeni fiyat ile birlikte köprüyü kullanacaklarını ifade ettiler.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/YALOVA,(DHA)

Adana'da yeni yılda huzur uygulaması

ADANA'da yeni yılın kutlanmaya başladığı ilk saatlerde 500 polisle umuma açık mekanlar ile bazı sabit noktalarda huzur uygulaması yapıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yerinde denetlediği uygulamaya Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) şubelerinden 500 polis katıldı. Ekipler, 60 umuma açık mekanda rahsat incelemesi, sahte içki denetimi ve çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrollerini yaptı. Kentin giriş ve çıkışları dahil çok sayıda önem arz eden noktalarda sabit uygulama yapan ekipler, şüphe duydukları araçları durdurarak arama yaptı.

VALİ DEMİRTAŞ UYGULAMALARI DENETLEDİ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz ile kentin çeşitli noktalarında gerçekleşen uygulamaları yerinde denetledi.

Vali Demirtaş,uygulamaları denetledikten sonra Emniyet Müdürü Ak ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çevik kuvvet polisleriyle sohbet eden Vali Demirtaş, buranın ardından son iki yılda 3 şehidin verildiği Dağlıoğlu Polis Merkezini ziyaret etti. Burada kendini karşılayan polisleri selamlayan Vali Demirtaş, daha sonra yeni yılın barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşların güvenliği kentin her noktasını tutan polisler, sabahın ilk saatlerine kadar uygulamalara devam etti.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

Adana'da yılın ilk trafik cezası, alkollü sürcüye

ADANA'da yeni yılın ilk trafik cezası, 0,21 promil alkollü çıkan ticari araç sürücüsü 41 yaşındaki Hasan Yardımcı'ya kesildi. Ehliyetine 6 ay el konulan Yardımcı, bin 273 lira da para cezasına çarptırıldı.

Yeni yılın ilk dakikalarında kentin her noktasında denetlemesini sıklaştıran trafik ekipleri, özellikle alkollü olarak yola çıkan sürücülere göz açtırmadı. Eğlence mekanlarının çok olduğu merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri araçları durdurarak hem alkol, hem de evrak kontrolü yaptı. Durdrulan çoğu araçta sürücülerin akollü olmadığı görülürken, bir ticari araç sürücüsünde yasal sınırın biraz üstünde alkol tespit edildi. 0,21 promil alkollü çıkan ticari araç sürücüsü Hasan Yardımcı'nın ehliyetine 6 ay el konulurken, bin 273 lira da para cezası kesildi. Aracı beraberindeki bir yakınına teslim edilen Yardımcı, uygulama noktasından yolcu koltuğunda oturarak ayrıldı.

Kentin farklı noktalarındaki trafik uygulaması, sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

Başkan Altepe'den 2017'nin ilk bebeğine çeyrek altın

BURSA'da, 2016'nın son ve 2017’nin ilk bebeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe çeyrek altın hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılda da Zübeyde Hanım Doğumevi’ni ziyaret etti. Başkan Altepe ve beraberindeki Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ile birlikte önce yeni yılı sayılı dakikalar kala 2016’nın son bebeğini ziyaret etti. Nagihan – Halil Yeşil çiftinin bebekleri minik ‘İkra’yı altın takarak ödüllendiren Başkan Altepe, anne Nagihan Yeşil’e de çiçek ve bebek bakım seti hediye etti. 2017'nin ilk dakikalarında ise Neriman – Gökhan Şahin çiftinin ‘Gökalp’ adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Başkan Altepe, Gökalp bebeğe de altın takıp, anne Neriman Şahin’e çiçek ve bebek bakım seti etti. Her iki aileyi de tebrik eden Altepe, ailelerin bu sevincine ortak oldu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Altepe, 2016’nın dolu dolu geçen bir yıl olduğunu, ülke olarak bir çok sıkıntıların yaşandığını belirtti. Ülke olarak ciddi bir imtihandan geçildiğini belirten Altepe "Birlik ve beraberlik içinde bu sorunlardan güçlü bir şekilde çıktık. Ülkemizde gelişme, büyüme ve huzur devam ediyor. 2017 de inşallah daha da huzurlu bir yıl olacak. Ülkemiz ve dünya mazlumları açısından güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Temenni ediyoruz ki savaşlar biter, akan kanlar durur ve Türkiye alması gereken rolü en güzel şekilde alır, almaya da devam ediyor. Tüm Bursalı hemşerilerimizin huzur ve afiyet içinde aileleri ile birlikte, çocuklarıyla çocuklarıyla birlikte güzel bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi.

