(Görüntülü Haber) Yılbaşı eğlencesi dönüşü kaza: 1 ölü

Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE-BALIKESİR,(DHA) BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde gece yarısında meydana gelen trafik kazasın da Önder Bayraktar(43) isimli bir kişi hayatını kaybetti.İstanbul - İzmir Otoban şantiyesinde çalıştığı öğrenilen Önder Bayraktar'ın arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı kutlaması yaptıktan sonra çalıştığı şirkete ait olan 10 BE 709 plakalı aracıyla Savaştepe'den Manisa'nın Soma ilçesine doğru harekete geçti. Buzlanan yolda aşırı hız yaptığı iddia edilen şoför Önder Bayraktar, Karaçam mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince takla atarak yoldan çıktı. Ormanlık alana savrulan aracı şans eseri yolda devriye atan Jandarma Trafik Ekipleri buldu. Yapılan ilk inceleme de Önder Bayraktar'ın Takla atan aracın altında kalarak can verdiği anlaşıldı. Önder Bayraktar'ın olay yerine gelen iş arkadaşları, yanında bir arkadaşının daha olduğunu söyleyince, Jandarma Ekipleri ormanlık alanda uzun süre arama gerçekleştirdi. Daha sonra yanında olduğu iddia edilen arkadaşına ulaşılıp kendisinin araçta olmadığı öğrenilince rahat bir nefes alındı. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Önder Bayraktar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza yapan araç iş makineleriyle ormanlık alandan uzun süren uğraşlar sonrası çıkarıldı.