Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    01 Ocak 2017 06:58
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) Yılbaşı eğlencesi dönüşü kaza: 1 ölü

01 Ocak 2017 06:20

Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE-BALIKESİR,(DHA) BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde gece yarısında meydana gelen trafik kazasın da Önder Bayraktar(43) isimli bir kişi hayatını kaybetti.İstanbul - İzmir Otoban şantiyesinde çalıştığı öğrenilen Önder Bayraktar'ın arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı kutlaması yaptıktan sonra çalıştığı şirkete ait olan 10 BE 709 plakalı aracıyla Savaştepe'den Manisa'nın Soma ilçesine doğru harekete geçti. Buzlanan yolda aşırı hız yaptığı iddia edilen şoför Önder Bayraktar, Karaçam mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince takla atarak yoldan çıktı. Ormanlık alana savrulan aracı şans eseri yolda devriye atan Jandarma Trafik Ekipleri buldu. Yapılan ilk inceleme de Önder Bayraktar'ın Takla atan aracın altında kalarak can verdiği anlaşıldı. Önder Bayraktar'ın olay yerine gelen iş arkadaşları, yanında bir arkadaşının daha olduğunu söyleyince, Jandarma Ekipleri ormanlık alanda uzun süre arama gerçekleştirdi. Daha sonra yanında olduğu iddia edilen arkadaşına ulaşılıp kendisinin araçta olmadığı öğrenilince rahat bir nefes alındı. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Önder Bayraktar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza yapan araç iş makineleriyle ormanlık alandan uzun süren uğraşlar sonrası çıkarıldı.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ: BU BİR VAHŞETTİR, DEHŞETTİR, CİNAYETTİR VE KATLİAMDIR.
(Görüntülü Haber) Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde infaz
DHA YURT BÜLTENİ - 19
(Görüntülü Haber) Gece kulübü önündeki ticari taksi incelenmek üzere götürüldü
Saldırının gerçekleştiği gece kulübünün yüksekten görüntüsü
(Görüntülü Haber) Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Ayşe Betül' oldu
(Görüntülü Haber) Manisa, yeni yıla coşkuyla girdi
(Görüntülü Haber) Konya'da yeni yıl, dua ve eğlenceyle kutlandı
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırısı (3G yayın 6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Akseki'de okullara kar tatili
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1515:3217:5519:21
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=