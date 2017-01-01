DHA YURT BÜLTENİ - 19

Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde infaz

Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde infaz

ADANA'da Korkut Özgün isimli bir kişi, yeni yılın ilk saatlerinde lüks otomobilinin sürücü koltuğunda tabancayla başından vurularak öldürülmüş şekilde bulundu.

Olay, saat 00.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar, dışarı çıktıklarında beyaz renkli 01 KS 534 plakalı lüks bir otomobilin çalışır halde yol kenarında durduğunu gördü. Aracın yanına gelen vatandaşlar, sürücü koltuğundaki kişinin başından vurulmuş halde olduğu fark edince durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulan 30'lu yaşlarında ismi Korkut Özgün olduğu öğrenilen şahsın öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Özgün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cinayetin gerçekleştiği araçtan görüntü

- Polislerin araçta inceleme yapması

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Otomobilin plakasından görüntü

- Polislerin yerde boş kovan araması

- Polislerin otomobilin bagajında arama yapması

- Yerdeki boş kovandan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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Yılbaşı eğlencesi dönüşü kaza: 1 ölü

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde gece yarısında meydana gelen trafik kazasın da Önder Bayraktar(43) isimli bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul - İzmir Otoban şantiyesinde çalıştığı öğrenilen Önder Bayraktar'ın arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı kutlaması yaptıktan sonra çalıştığı şirkete ait olan 10 BE 709 plakalı aracıyla Savaştepe'den Manisa'nın Soma ilçesine doğru harekete geçti. Buzlanan yolda aşırı hız yaptığı iddia edilen şoför Önder Bayraktar, Karaçam mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince takla atarak yoldan çıktı. Ormanlık alana savrulan aracı şans eseri yolda devriye atan Jandarma Trafik Ekipleri buldu. Yapılan ilk inceleme de Önder Bayraktar'ın Takla atan aracın altında kalarak can verdiği anlaşıldı. Önder Bayraktar'ın olay yerine gelen iş arkadaşları, yanında bir arkadaşının daha olduğunu söyleyince, Jandarma Ekipleri ormanlık alanda uzun süre arama gerçekleştirdi. Daha sonra yanında olduğu iddia edilen arkadaşına ulaşılıp kendisinin araçta olmadığı öğrenilince rahat bir nefes alındı. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Önder Bayraktar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza yapan araç iş makineleriyle ormanlık alandan uzun süren uğraşlar sonrası çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Cesedin Cenaze aracına taşınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE-BALIKESİR,(DHA)

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