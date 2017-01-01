(Görüntülü Haber) Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde infaz

Gökhan KESKİNCİADANA,(DHA) ADANA'da Korkut Özgün isimli bir kişi, yeni yılın ilk saatlerinde lüks otomobilinin sürücü koltuğunda tabancayla başından vuralarak öldürülmüş şekilde bulundu. Olay, saat 00.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar, dışarı çıktıklarında beyaz renkli 01 KS 534 plakalı lüks bir otomobilin çalışır halde yol kenarında durduğunu gördü. Aracın yanına gelen vatandaşlar, sürücü koltuğundaki kişinin başından vurulmuş halde olduğu fark edince durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulan 30'lu yaşlarında ismi Korkut Özgün olduğu öğrenilen şahsın öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Özgün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.