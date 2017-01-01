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Denizli'de 2017'nin ilk bebeği Melike oldu

01 Ocak 2017 08:02

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek 2017 yılının kentteki ilk bebeği Melike'ye çeyrek

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek 2017 yılının kentteki ilk bebeği Melike'ye çeyrek altın taktı. 
Denizli'nin 2017 yılında doğan ilk bebeği Melike bebek oldu. Denizli Devlet Hastanesi'nde 00.05'te dünyaya gelen ve Saliha-Özcan Par çiftinin ilk bebeği Melike 3 kilo ağırlığında doğdu. Denizli Devlet Hastanesi Yeni Doğum Ünitesi'ni ziyaret eden ve yılbaşına hastanede giren Ale ve Sosyal Politikalar eski Bakanı AK Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Par ailesinin sevincini paylaştı. Melike bebeğe çeyrek altın takan Ramazanoğlu, aileyi kutladı. Doğum ünitesinde bebek sahibi olan aileleri de ziyaret eden Ramazanoğlu, ailelere 'Hayırlı olsun' dileğinde bulunarak battaniye hediye etti. Hastanede doğum yapan 2 Suriyeli anneyi de kutlayan Ramazaoğlu, Türk vatandaşı bebeklere nasıl hizmet veriliyorsa Suriyeli ailelerin bebeklerine de aynı hizmeti verildiğini söyledi. 
Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde yeni yıla hastanede nöbet tutarak giren sağlık personeline de gül dağıtarak mutlu yıllar diledi. Kendisini izleyen basın mensuplarının da yeni yılını kutlayan Ramazanoğlu, eline fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğrafını çekti. Ramazaoğlu sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastaneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

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