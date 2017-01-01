Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    01 Ocak 2017 08:29
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Marmaris'te 5 bin kişi yılbaşını sokakta kutladı

01 Ocak 2017 08:09

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, Belediye tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, Belediye tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlaması 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı. Neon ışıklar ile süslenen meydanda açılan stantlarda içecek, yiyecek ikramı yapıldı. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 5 bin kişi meydanı doldurdu. İlk olarak DJ'ler kurulan sahnede çaldıkları hareketli müziklerle kalabalığı coşturdu. Ardından halkın yakından tanıdığı yerel sanatçı Asuman, saat 22.50'de sahneye çıktı. Sanatçı, hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Çok sayıda kişi, hareketli şarkılar eşliğinde meydanda dans etti. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ve eşi Sevgi Acar meydanda halkın arasına karışarak yeni yıllarını kutladı.
GENÇLERDEN BAŞKANA HEDİYE 
Meydanda burslu okutulan öğrencilere katkı sağlamak için açılan stantta bekleyen gençler, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a fotoğrafı ve altında 'Cumhuriyet'in Kalesi Marmaris. Marmaris'in Kalesi Ali Acar. CHP Gençlik Kolları'ndan sevgilerle' yazılı küçük tabloyu yılbaşı hediyesi olarak verdi. 
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ BEĞENİLDİ
Trafiğe kapatılan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, yeni yıla girilmesi ile havai fişek gösterisi yapıldı. Marmaris Belediyesi yetkilileri tarafından 4 apartmanın çatısından 500 havai fişek patlatıldı. Havai fişekler ile gece gündüze döndü. Çok sayıda kişi muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyada 'Cennet Marmaris' diye paylaştı.
KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ MEYDANDA KUTLAMA YAPTI
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, yeni yılı kutlamanın yapıldığı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda karşıladı. Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Sarıkaya, halkın yeni yılını kutlayarak iyi dileklerini iletti. Havai fişek gösterisi sonrası Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Sarıkaya, nöbet yerlerini dolaşarak polislerin yeni yılını kutladı. Kaybakam ve beraberindekiler, daha sonra eğlencenin merkezi olarak kabul edilen Yat Limanı ve Barlar Sokağı'nda incelemelerde bulundu. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Hepimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Denizli yeni yıla sakin girdi
Taksinin çarptığı yaya öldü
Başkan Altepe'den 2016'nın son 2017'nin ilk bebeğine çeyrek altın
Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat başladı
Vali Küçük'ten jandarma ve polislere yeni yıl ziyareti
Mersin'de sakin yılbaşı
İçişleri Bakanı Soylu: 39 insanımız hayatını kaybetti
Bodrum, yeni yıla havai fişek gösterisi ile girdi
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Denizli'de 2017'nin ilk bebeği Melike oldu
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Akseki'de okullara kar tatili
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1515:3217:5519:21
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=