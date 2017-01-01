Mersin'de sakin yılbaşı

Ali Rıza EREN-İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yılbaşı sakin geçti. Son yılların en sessiz yılbaşını geçiren Erdemli İlçesi'nin turistik mahallesi Kızkalesi’nde bu yıl

Ali Rıza EREN-İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yılbaşı sakin geçti. Son yılların en sessiz yılbaşını geçiren Erdemli İlçesi'nin turistik mahallesi Kızkalesi’nde bu yıl birçok otel yılbaşı için program yapmadı.

Kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, yılbaşı gecesinin sorunsuz geçmesi için ekipler titizlikle çalışarak güvenliği sağladı. Program yapan otel ve işletmelerde de rezervasyonların bir bölümü iptal edilirken, yılbaşı eğlencesine katılanlar gönüllerince eğlendi. Rezervasyonların son terör olayları ve kentteki sel felaketi nedeniyle iptal edildiği değerlendirilirken, yeni yıla coşkuyla girmek isteyenler eğlenceyi doruklarda yaşadı. Canlı müzik eşliğinde eğlenenler çalınan şarkılara eşlik etti. Pisti biran olsun boş bırakmayanlar gecenin geç saatlerine kadar eğlenerek yeni yılı karşıladı.



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