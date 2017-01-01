Vali Küçük'ten jandarma ve polislere yeni yıl ziyareti

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Valisi İzzettin Küçük, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. 2017'nin Türkiye için çok daha parlak geçeceğine

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Valisi İzzettin Küçük, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. 2017'nin Türkiye için çok daha parlak geçeceğine inandığını belirten Vali Küçük, "Yılın son günlerinde Suriye'deki savaşın ateşkese varması, bu ateşkesin de bir süre sonra inşallah bir barışa evrilmesi durumunda Türkiye, çok önemli bir sorun prangasından kurtulmuş olacaktır" dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yeni yılda görevinin başında olan polis ve jandarmaya ziyaret gerçekleştirdi. Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Küçük, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ve her türlü olaya cansiperane müdahalede bulunan polislere teşekkürlerini ileterek yeni yıllarını kutladı.

Burada gaetecilere yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere 'Fırat Kalkanı Operasyonu' ve canlı bomba saldırılarında şehit olan asker, polis ve vatandaşlara baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Vali Küçük, "Bugünü idrak ediyorsak, huzur ve güven içinde yılbaşını kutluyorsak ve rahatça gezebiliyorsak bu durum onların canlarını vermeleriyle mümkün olmuştur" diye konuştu. Milletin birliği ve beraberliğine hiçbir zarar veremediklerini dile getiren İzzettin Küçük, şöyle dedi:

"2017 yılının ülkemiz adına çok daha parlak geçeceğine inanıyorum. Yılın son günlerinde Suriye'deki savaşın ateşkese varması, bu ateşkesin de bir süre sonra inşallah bir barışa evrilmesi durumunda Türkiye, çok önemli bir sorun prangasından kurtulmuş olacaktır. Bütün menfi, olumsuz saldırılara rağmen 2017 yılından umutlu olmamız için pek çok neden var. En karanlığını gördük ve ışık da o en karanlığın olduğu noktadan itibaren kendini gösterecektir. Bursa halkı ve ülkemizin yeni yılını tebrik ediyorum. Sağlık, barış ve huzur diliyorum."

Vali İzzettin Küçük, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün ziyaretinin ardından Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, Kestel yol denetleme noktası ve Merinos Polis Merkezi'ni ziyaret ederek buralarda görevli jandarma ve polislerin yeni yılını kutladı. Vali Küçük'e, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile şube müdürleri eşlik etti.



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