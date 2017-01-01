Otomobilin çarptığı köpeğe hayvan severden kazaklı yardım

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te otomobilin çarpıp kaçtığı 'Pitbull' cinsi ön ayağı kırılan köpeği gören kadın üzerindeki kazağı çıkararak yaralı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te otomobilin çarpıp kaçtığı 'Pitbull' cinsi ön ayağı kırılan köpeği gören kadın üzerindeki kazağı çıkararak yaralı hayvanı sardıktan sonra veterinere götürdü.

Kordon Caddesi'nde, bugün saat 00.30 sıralarında geçen bir otomobil yolun karşı tarafına geçen köpeğe çarparak hızla uzaklaştı. Olayı gören bir kadın yol ortasında yerden yatan köpeği kucağına alarak kaldırıma koydu. Soğuk nedeniyle titreyen 'Pitbull' cinsi köpeğe üzerinden çıkardığı kazağı sardı. Yarım saat süreyle köpeği severek sakinleşmesini sağlayan kadın kucaklayarak 30 metre ileride bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirdi. Köpeği teslim alan polisler, zabıta ekiplerini aradı. Boynunda tasması bulunan Pitbull, gelen zabıta ekiplerine teslim edildi. Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bulunan veterinere teslim edilen köpeğin sağ ön ayağının kırık olduğu tedavi altına alındığı belirtildi. Köpeğe yardım eden Eray Yılmaz, "Bir araba çarpıp kaçmış. Bizlerde koruma altına aldık. Üşüdüğü için arkadaşım kazağını çıkartarak üzerini sardı. Ön ayağı kırılmış" dedi.

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