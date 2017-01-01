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183 DEAŞ hedefi imha edildi, 34 terörist öldürüldü

01 Ocak 2017 11:18

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 183 hedefi imha edilirken, 34 terörist etkisiz hale getirildi.

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 183 hedefi imha edilirken, 34 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 131 günden bu yana sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan hedef alınarak bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 183 hedefi imha edilirken, 34 terörist öldürüldü. Çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu'nun 3 askeri yaralandı. 1 mayın ve 23 el yapımı patlayıcının da imha edildiği harekatın sonu durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 166 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak terörist unsurlar üzerinde sürekli bir baskı sağlanmış, Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırılmış, DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah’da bulunan 17 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma, savunma ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 17 bina imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalif yaralanmış, 34 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 1 mayın ve 23 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 579 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

 

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